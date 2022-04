Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo per quanto riguarda l’amatissima soap opera che si svolge nel Grande Magazzino di moda.

Anche oggi, 18 aprile, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento del Paradiso delle Signore, dove le storie si stanno complicando, e non poco, tra di loro lasciando veramente tutti senza parole.

Ma cosa succederà oggi? Sembra che accada qualcosa di veramente particolare che lascerà tutti senza parole per quello che può accadere oltre, quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo meglio insieme.

Il Paradiso delle signore: Beatrice è in pericolo

Iniziamo infatti dicendo che Beatrice sta rischiando di morire, perchè ha avuto un bruttissimo incidente che l’ha fatta entrare in coma, ed ovviamente Vittorio è disperato per quello che sta accadendo.

Prende quindi una decisione importantissima per quanto riguarda la sua amatissima cognata, ovvero chiamerà un importantissimo medico per curare la donna, e tutti al Paradiso sperano che funzioni veramente.

Anche Dante, che vuole molto bene alla donna, spera veramente che tutti si sitemi nel migliore dei modi possibili, e vorrebbe poter stare accanto a lei e comunicare tutto il suo sentimento.

Prova anche a parlare con Vittorio, che non vuole assolutamente sentire nulla di tutto ciò, perchè secondo lui l’ha solamente presa in giro per arrivare al suo obiettivo e la terrà lontanissimo dalla bella Conti.

Per quanto riguarda Ferdinando, ha deciso che deve aiutare la bella Flavia e pacherà quindi lui l’operazione al quale si deve assolutamente sottoporre, il giovane è caduto nella trappola delle contesse, e Ludovica deve tenere il gioco alla madre in questa assurda bugia.

Ma, ovviamente, questo segreto la sta mettendo in difficoltà con Marcello, che è geloso dell’intervento di quest’altro uomo nella sua vita, ma le cose non sembrano essere finite, perchè il Torrebruna si confessa con Ludovica e comunica i suoi sentimenti.

Come si comporterà adesso Ludovica nei confronti di Marcello, lo frequenterà ancora oppure cambierà idea e vivrà una storia d’amore con il facoltoso Marco? Non ci resta che attendere.

Arriviamo invece ad Adelaide, che ha scoperto che tra Umberto e Flora, mentre lei non era in Villa è successo evidentemente qualcosa, ed è arrabbiatissima, perchè per lei è come essere stata pugnalata.

La donna, sicuramente cercherà vendetta, ma intanto Umberto sta provando a riconquistare la fiducia della donna, ed è assolutamente disposto a perdere Flora ma non l’amore della sua cognata.

Ma la giovane Flora non è assolutamente d’accordo ed inizia a pensare quale potrebbe essere il suo futuro a Milano e con il bel Umberto, staremo a vedere che cosa succederà nelle prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.