Tiramisù light: meno di 90 calorie, velocissimo e super buono

Vediamo insieme come possiamo preparare un dolce buonissimo ma con poche calorie, che lascerà tutti senza parole!

L’estate è sempre più vicina, e con essa anche la voglia di fare qualcosa di buono ma che non sia troppo pesante, come ad esempio l’ottimo Tiramisù che vi stiamo per proporre, dove non crederete alla sua bontà fino a quando non lo assaggiate.

Ma una volta che è successo, fidatevi farete sempre questa versione che vi permette anche di mangiarne un pezzettino in più senza sentirvi troppo in colpa con le calorie, se magari volete tornare in forma in vista dell’estate.

Tiramisù light: meno di 90 calorie e velocissimo

Anche la lista degli ingredienti è molto semplice e corta come al nostro solito, quindi non ci perdiamo in chiacchiere e vediamo cosa ci occorre: