Martina Colombari, non ci sono parole per descrivere la sua bellezza: l’attrice incanta con una nuova foto da urlo.

Vincitrice da giovanissima (appena 18enne) di Miss Italia nel ’91, Martina Colombari ci ha messo davvero pochissimo a farsi conoscere all’interno del mondo dello spettacolo; bella, fascinosa e talentuosa, la Colombari da modella ha costruito poi anche una carriera da attrice e conduttrice.

Classe ’75, la Colombari incanta ormai da decenni con tutto il suo fascino, i suoi lineamenti delicati e il suo corpo scolpito; non ci sono davvero parole per descrivere la bellezza mostrata, per l’ennesima volta, nel nuovo scatto.

Martina Colombari, non ci sono parole per la sua bellezza: l’attrice meravigliosa

Coi suoi lineamenti angelici, gli occhi azzurri e i capelli biondi, un corpo da sogno e slanciata da 175 cm d’altezza, la Colombari è da anni un vera e proprio icona di sensualità.

Assente da diverso tempo sul piccolo e grande schermo, la Colombari è comunque attivissima sui social, dove è seguita con affetto da tantissimi fan; sono più di un milione i follower dell’attrice su Instagram, social dove Martina posta momenti della sua vita quotidiana e non solo.

Nel recente post infatti, l’attrice ha messo in mostra la sua infinita bellezza; come si vede, la foto pubblicata la immortala appoggiata un meraviglioso albero in fiore, come una vera e propria dea della primavera.

Con un lungo vestito bianco che enfatizza i suoi profondi occhi azzurri, la Colombari si mostra come in un sogno rendendo davvero difficile descrivere tutta la sua bellezza.

“Sono arrivata ora a capire che: la bellezza si vede. La maturità si crea. Il fascino si sente. Esprimiti, senti, vivi di più” la riflessione dell’attrice nella didascalia che accompagna il post, riempito da una pioggia di like dai tantissimi follower.

Nei commenti si sprecano i complimenti, con tutti i fan in visibilio davanti alla sua bellezza; come in un sogno ad occhi aperti, la Colombari ruba ancora il cuore di tutti quanti col suo fascino e la sua eleganza, cosa che ormai fa da diversi anni a questa parte.