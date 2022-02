Uomini e Donne: Eleonora De Fazio ed il percorsa da Miss Italia ad oggi

Eleonora De Fazio, da Miss Italia a Uomini e Donne: tutto sull’ex-corteggiatrice al dating show di Luca Salatino.

Una volta entrata nello studio di Canale 5, sono tutti rimasti sorpresi dalla bellezza e dalla personalità di Eleonora De Fazio, arrivata a Uomini e Donne per corteggiare Luca Salatino.

A causa di varie segnalazioni però, il tronista ha deciso di chiudere con Eleonora, che ha deciso di chiudere con la ragazza, nonostante lei ha provato a spiegarsi. Ma sapete che ha anche partecipato a Miss Italia? Tutto su di lei.

Eleonora De Fazio, da Miss Italia a Uomini e Donne: chi è la ragazza

Il percorso a Uomini e Donne di Eleonora è stato breve e piuttosto tortuoso; la ragazza sembrava interessare a Luca, ma poi sono arrivate diverse segnalazioni e il rapporto si è incrinato, facendo arrivare il tronista (a prescindere dalla veridicità o meno di quanto riportato da alcuni conoscenti della ragazza) ad eliminarla come corteggiatrice.

Non è però la prima volta che la De Fazio si approccia al mondo dello spettacolo; nata a Bolzano nel ’97, ha praticato pattinaggio artistico a livello agonistico per diverso tempo, parallelamente agli studi, e pare si sia cimentata anche come segretaria e assistente di poltrona in diversi studi.

Nel suo curriculum vanta anche una partecipazione a Miss Italia, dopo aver conquistato la fascia di Miss San Lorenzo Dorsino; la bellezza di Eleonora è fuori discussione, ma le segnalazioni le hanno impedito di corteggiare fino in fondo Luca.

Leggi anche –> Uomini e donne: Armando e Biagio vengono alle mani? Ecco la verità

Della sua vita privata si sa poco; vive con la mamma e come da lei confessato ha avuto una relazione importante di diversi anni, finita prima del suo arrivo al dating show.

Leggi anche –> Andrea Pirlo: avete mai visto i suoi figli? Sono uno spettacolo

Che la De Fazio abbia voglia di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo? Al momento, pare comunque voler rimanere lontana dall’attenzione mediatica, come dimostra il profilo privato su Instagram. Ci sarà in futuro per lei una nuova opportunità al dating show della De Filippi?