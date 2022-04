Giardino: la recinzione per le aiuole non costa nemmeno 1 euro!

Hai un giardino e vorresti trasformarlo in un paradiso terrestre? Ti proponiamo delle idee super economiche per le tue aiuole.

Non tutti hanno la fortuna di possedere un giardino, per cui – chi gode della presenza di un angolo verde – dovrebbe imparare a prendersene cura. Non importa infatti quanto quest’ultimo sia grande e spazioso, ogni piccolo giardinetto può essere trasformato in un angolo di paradiso, grazie all’utilizzo di aiuole, piante e elementi particolari.

Colori, vegetazione, dettagli e ornamenti – in commercio esistono moltissimi accessori capaci di trasformare un semplice giardino in un luogo idilliaco e bucolico. Inoltre, contrariamente a quanto si possa pensare, non è necessario spendere una fortuna per ricreare il paradiso dei nostri sogni. Basta semplicemente un po’ di ingegno e inventiva. Scopriamo insieme come ricreare delle aiuole a costo zero.

Aiuole a costo zero: il trucco per il nostro giardino

Le aiuole rappresentano l’ornamento principale per colorare il nostro giardino e renderlo molto più accogliente. Se curiosiamo sul web o più semplicemente nei negozi, possiamo notare che in commercio esistono una miriade di accessori diversi, i quali variano per prezzo, forma e colore. Tuttavia, se vogliamo organizzare il giardino a costo zero, è possibile utilizzare l’ingegno, riciclando vecchi oggetti facilmente reperibili.

Tra gli oggetti che è possibile riutilizzare, non possiamo non fare riferimento alle cassette per la frutta in legno. In questo caso, possiamo lasciare libero sfogo alla fantasia: è possibile ridipingerle, decorarle con disegni particolari e successivamente riempirle con fiori e piante di ogni varietà. Oltre alle cassette per la frutta, possiamo racimolare dei bastoncini di diversa lunghezza ed unirli con dello spago per ricreare una sorta di recinzione. Il tutto permetterà di dare al giardino un’atmosfera molto particolare e – inoltre – i bambini si divertiranno moltissimo a decorare legnetti e cassette.

Infine, un altro metodo alternativo, particolare e affascinante, consiste nel ricreare una recinzione per le aiuole attraverso delle pietre. Dovrete semplicemente fissarle al terreno creando dei solchi. Il giardino sembrerà un vero angolo di paradiso, il luogo perfetto per le colazioni e pranzi estivi, oppure per godersi un bel libro mentre si prende il sole. Provare per credere.