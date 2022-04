Unghie fragili? Proviamo con questi rimedi

Questo è il periodo dell’anno in cui le unghie sono chiamate in causa. Ci sono degli ottimi rimedi naturali per rafforzare le unghie che sono fragili e che si spezzano facilmente.

In questo periodo di primavera facciamo molta attenzione al nostro look a come vestirci, a quali colori indossare anche sulle unghie, scegliendo degli smalti molto colorati.

Ci concentriamo molto sul colore da applicare ma dobbiamo anche soffermarci sul loro aspetto, a volte appaiono sofferenti e anche non belle a vedersi. Dobbiamo impegnarci a curarle meglio.

Se le bistrattiamo continuamente, o se hanno una carenza di vitamine, specialmente A e C, tendono a spezzarsi o rovinarsi. Ci sono degli ottimi rimedi per evitare tutto ciò.

I segreti naturali per avere delle belle unghie sane

Un consiglio molto valido è quello di usare i guanti durante le faccende domestiche perché l’acqua tende ad ammorbidire molto le unghie. Senza la protezione dei guanti, esse risultano inevitabilmente più soggette a traumi, soprattutto nel momento in cui vengono a contatto con prodotti chimici che si trovano nei detersivi o altri prodotti che utilizziamo per la pulizia della casa.

Per proteggere le unghie, infatti, sarebbe preferibile ricoprirle con una copertura trasparente. Cerchiamo, poi, di fare uso corretto di lime e altri strumenti, importanti per la nostra manicure, ma devono essere utilizzati in modo giusto e corretto.

Si dovrebbe scegliere una lima di grana ampia e non di ferro, ricordandosi comunque di limare sempre nello stesso verso, mai alternandoli. Assolutamente da evitare è il tronchese, uno strumento che potrebbe produrre microfratture che, col tempo, potrebbero degenerare in rotture vere e proprie.

Anche applicare degli impacchi rigeneranti potrebbero aiutarci a rimpolpare e rafforzare le unghie rendendole belle e sane. Anche utilizzare una composizione idratante a base di olio e limone, ma in alternativa si potrebbe provare anche con succo di pomodoro e olio di rosmarino.

La miscela è molto semplice, bisogna amalgamare due cucchiai di succo di pomodoro e due gocce di olio di rosmarino, mettere le unghie in ammollo per circa almeno cinque minuti, sciacquando poi abbondantemente con acqua.

Le nostre unghie appariranno subito sane e belle, facendo attenzione non solo all’estetica ma alla salute delle stesse.