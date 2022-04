Isola dei famosi: Jovana si è ritirata, ecco il motivo

L’esperienza all’Isola dei Famosi non è andata come previsto per Jovana Djordjevic, a quanto pare la naufraga ha dovuto abbandonare.

Il format de’ L’Isola dei Famosi deve il suo successo proprio alle sfide quotidiane affrontate da personaggi abituati a vivere nel lusso. Parliamo di divi e dive che vantano di possedere tutto e che improvvisamente si ritrovano a dover razionare il cibo e dormire all’interno di capanne insieme ad insetti e animali notturni. Si tratta di un’esperienza che metterebbe a dura prova qualsiasi essere umano, per questo motivo capita spesso che alcuni partecipanti decidano di abbandonare l’isola prima della fine dei giochi.

A proposito di questo, non possiamo dire che sia stata un’esperienza fortunata e avvincente per Jovana Djordjevic, modella e moglie dell’ex calciatore della Lazio, Djordjevic. Durante la puntata andata in onda, Alvin ha dichiarato alla conduttrice – Ilary Blasi – che la naufraga sarebbe pronta ad abbandonare il gioco. Per questo motivo, presto vedremo la modella negli studi Mediaset della trasmissione, lontana dai suoi compagni di viaggio. Scopriamo insieme perché.

Isola dei Famosi: Jovana Djordjevic abbandona il gioco!

Jovana è rimasta a lungo confinata nella Playa Sgamada, dopodiché aveva raggiunto i compagni dell’isola. Eppure, la sua reale partecipazione al programma è durata veramente poco: Alvin ha annunciato in diretta che la modella avrebbe abbandonato il gioco. Sembra che questa esperienza l’abbia distrutta fisicamente e che quindi non sia più in grado di continuare.

I medici dell’isola hanno riscontrato in Jovana alcuni problemi di salute, di conseguenza l’hanno dichiarata non idonea alla partecipazione alla nota trasmissione targata Mediaset. Ad oggi, non si conoscono i reali motivi e la ragione fisica reale, soprattutto perché Alvin ha mostrato il massimo riservo. Tuttavia, la moglie dell’ex calciatore sarà presto ospite negli studi per raccontare la sua esperienza e per parlare di ciò che l’ha debilitata fisicamente sull’isola.

“Lei aveva comunque una gran voglia di continuare il gioco” – sono state le parole della redazione di Canale 5 – “Purtroppo per un problema medico, che preciso nulla di grave […] ci impediscono di averla qua nella nostra Play”. Insomma, l’avventura a L’isola dei famosi finisce qui per Jovana, ma la vedremo presto in studio per avere ulteriori chiarimenti sulla faccenda.