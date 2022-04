Reazione a catena, succede per la prima volta: le informazioni sulla nuova edizione del game show Rai condotto da Marco Liorni.

Andato in onda per la prima volta nel 2007 con la conduzione di Pupo, Reazione a catena intrattiene ormai da più di dieci anni il pubblico della Rai con entusiasmanti sfide.

I concorrenti, a squadre, devono sfidarsi infatti in divertenti e stimolanti prove, per poi vincere il montepremi accumulato con il gioco finale dell’intesa vincente. Anche per quest’anno il programma è pronto a tornare su Rai 1, ma con diverse novità; ecco cosa succede per la prima volta.

Reazione a catena, succede per la prima volta: le novità per la nuova stagione

Anche per quest’anno una nuova edizione del programma è pronta a partire; come riportato da Davide Maggio sul suo blog, Liorni tornerà in onda col game show (come di consueto) a partire dal prossimo 6 giugno, aprendo l’estate del palinsesto Rai come di consueto.

La grande novità per questo 2022 sarà però la data dell’ultima puntata; Liorni terrà compagnia a tutti i telespettatori non soltanto per tutti i mesi estivi, ma anche in autunno fino ad ottobre.

Reazione a catena si allungherà quindi oltre settembre, al contrario di quanto fatto con le precedenti edizioni; diverse puntate in più dunque per il programma, su cui a quanto pare la Rai punta davvero molto.

Saranno cinque i mesi in cui Reazione a catena andrà in onda, dalla prima puntata fissata per il 6 giugno all’ultima, al momento fissata per il 30 ottobre; un’edizione extra-large per questo 2022 come mai successo prima, con la speranza che il programma riesca a ripagare la fiducia data dai vertici Rai.

Col programma di Liorni in onda fino ad ottobre, verrà per forza ritardato l’esordio nella nuova stagione televisiva de L’Eredità di Flavio Insinna; il conduttore romano dovrà aspettare dunque di più rispetto al solito per ritornare a riempire i pomeriggi dei telespettatori Rai.

Sempre stando a quanto segnala Davide Maggio, inizialmente si pensava di mandare in onda Reazione a catena addirittura fino a dicembre, anche se sembra che questa ipotesi sia stata accontonata. Nei prossimi mesi potrebbero però esserci dei cambiamenti, quindi mai dire mai…