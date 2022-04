Antonella Elia, la rivelazione che non ti immagini: la confessione dell’attrice, showgirl e conduttrice in una nuova intervista.

Classe ’63, Antonella Elia è da diverso tempo un volto più che noto del nostro mondo dello spettacolo; di recente, oltre che come concorrente in vari reality show come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, l’abbiamo vista come opinionista (sostituendo per una puntata Sonia Bruganelli) proprio del programma di Alfonso Signorini e anche a La Pupa e il Secchione Show.

Tornata sotto i riflettori, l’Elia si è raccontata di recente in una nuova intervista, facendo anche una rivelazione che nessuno si sarebbe mai immaginato; ecco cosa ha confessato.

Antonella Elia, la rivelazione che non ti immagini: la confessione

L’infanzia dell’Elia non è stata di certo facile e, tra l’altro, costellata di lutti; dopo aver perso la madre all’età di solamente un anno, da quindicenne ha perso il padre (morto in un incidente stradale).

In un’intervista a Il Corriere della Sera, la showgirl ha parlato del padre, una persona piuttosto severa; stando a quanto raccontato, probabilmente se fosse rimasto in vita non le avrebbe mai permesso di iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo.

“Io volevo frequentare il liceo artistico e poi entrare all’Accademia Albertina, la pittura credo sia la mia vera passione, lui mi costrinse a iscrivermi al classico. Figuriamoci cosa avrebbe detto vedendomi fare la modella o l’attrice, non me lo avrebbe mai permesso“ spiega l’Elia.

Dalle difficoltà, l’attrice e showgirl ha saputo comunque costruire una brillante carriera; ora, oltre ai progetti televisivi, si gode anche l’amore del suo compagno, dopo la crisi nata durante la partecipazione a Temptation Island.

“Mi fa divertire moltissimo. A Temptation è stato un disastro perché voleva recitare il ruolo di quello che mi faceva ingelosire. Si è fatto odiare da tutti, me in primis, per tanto tempo” le sue parole, anche se poi la crisi è rientrata.

“Mi trasferisce il senso della famiglia. Io sono sempre stata un cane sciolto, randagia. Per la prima volta sto costruendo qualcosa insieme a un uomo“ chiude l’Elia.