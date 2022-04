Don Matteo anticipazioni: Anna perde la testa per lui?

Le anticipazioni di Don Matteo 13 preannunciano una trama particolarmente intrigante: ecco cosa succederà ad Anna Olivieri.

La prossima puntata di Don Matteo 13 è prevista per giovedì prossimo alle ore 21.25, eppure sono già trapelate alcune anticipazioni che ci preannunciano un inizio a dir poco scoppiettante. Nelle scorse settimane la Rai non si è sprecata, mandando in onda alcuni spezzoni degli episodi che ci terranno compagnia nella stagione primaverile. Sembra che assisteremo a diversi risvolti sentimentali, crimini appassionanti e istanti di patos. Vediamo insieme tutti i dettagli delle anticipazioni.

Moltissima attesa caratterizza la messa in onda di Don Matteo 13, soprattutto perché nella stagione corrente avremo modo di vedere il passaggio del testimone tra Terence Hill e Raoul Bova. Ancora non si conoscono i motivi per cui Don Matteo lascerà il paese, gli sceneggiatori hanno mostrato estremo riservo. Ecco le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì prossimo alle 21.25.

Don Matteo 13 – anticipazioni 21 aprile 2022

La puntata si aprirà con un misterioso caso di omicidio di una parrocchiana, occasione nella quale entrerà in scena il fratellastro del PM Marco Nardi, Franco. La visita a sorpresa insospettirà il nostro protagonista preferito, soprattutto perché sarà evidente la poca stima reciproca che lega i due fratelli. Sarà proprio Don Matteo a spingere la polizia sulla giusta via, aiutando Nardi nelle indagini. Alla fine, si scoprirà un possibile coinvolgimento di Franco nell’omicidio della donna.

Nel frattempo, entrerà in scena un nuovissimo personaggio, il quale sarà responsabile dell’inasprimento dei rapporti tra Marco Nardi ed Anna Olivieri. Stiamo parlando del Colonnello Lucio Valente, istruttore della Capitana durante gli anni passati in Accademia. Tra i due il feeling e la complicità saranno evidenti, tanto da mettere in crisi Marco Nardi. Il PM infatti, resosi conto dell’amore per la determinata Anna, farà di tutto per riconquistare il suo cuore e portarla finalmente all’altare. Riuscirà nel suo intento? Oppure il Colonnello distruggerà definitivamente il legame tra i due?

Eppure non è finita qui: protagonista della puntata sarà anche Nino Cecchini – interpretato da Nino Frassica – il quale noterà la diffusione di alcuni romanzi polizieschi che sembrano essersi ispirati proprio alla sua persona. Insomma, la puntata di giovedì 21 aprile ci darà la base per le puntate future. Tutti i nodi verranno al pettine, ma per assistere agli effettivi risvolti dovremo attendere la messa in onda degli episodi di Don Matteo 13.