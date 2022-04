La vita in diretta: l’ospite si è sentito offeso, ha rilasciato dichiarazioni scottanti.

Terribile gaffe di Alberto Matano a La vita in diretta, l’ospite famoso si è sentito offeso ed ha rilasciato alcune dichiarazioni scottanti.

Alberto Matano ha sempre dimostrato di possedere una certa diplomazia e professionalità, soprattutto nei confronti degli ospiti presenti a La vita in diretta. Tuttavia, fino ad oggi non aveva mai fatto i conti con i personaggi più (per così dire) “permalosi”: una battuta pronunciata dal giornalista ha infastidito l’ospite speciale dell’ultima puntata, Ricky Tognazzi.

Nell’ultima puntata de La vita in diretta, Alberto Matano ha aperto il collegamento da casa con Ricky Tognazzi, il quale voleva condividere la sua passione per la cucina con il pubblico italiano. In occasione di questo, l’inviata del programma – Raffaella Longobardi – ha potuto accedere all’abitazione dell’attore e di Simona Izzo per assistere alla preparazione del famoso piatto. A questo punto, Matano si è lasciato andare ad un’affermazione che ha successivamente creato il gelo tra i due.

Matano e la battuta sulle farfalle fucsia: “Un po’ inquieta”

Ricky Tognazzi non ha preparato un semplice piatto di pasta, la scelta infatti è ricaduta sulle delle farfalle di colore fucsia. Una volta cotta, la pietanza risultava di un rosa spento e – agli occhi dei giornalisti – apparve in un certo senso ambigua. Per questo motivo, Alberto Matano si è lasciato sfuggire una battuta: “A me un po’ inquieta quel fucsia”.

La battuta di Matano, insieme al comportamento scettico della Longobardi di fronte alla proposta di assaggiare il piatto, hanno infastidito Ricky Tognazzi, il quale ha invitato i due giornalisti ad andarsene. L’attore ha espresso in modo molto esplicito il proprio disappunto, ma Alberto Matano è intervenuto prontamente con sarcasmo ed ironia per sciogliere nuovamente l’animo del divo. La Longobardi – dal canto suo – è stata al gioco, affermando che le farfalle fucsia fossero insipide. Il tutto si è concluso in modo ludico e gioviale.

Insomma, sembrava per un attimo che la puntata fosse persa, soprattutto perché anche Simona Izzo aveva assecondato il disappunto del marito. Eppure, il conduttore della trasmissione è riuscito a risollevare gli animi all’ultimo minuto. Lo spazio dedicato a Ricky Tognazzi si è concluso con una battuta di Simona Izzo: “Vado a casa a mangiare le buonissime farfalle fucsia” – un modo per ribadire le doti culinarie del suo amato Ricky Tognazzi.