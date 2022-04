Vitamina B12: se hai questo sintomo attenzione, indica una carenza

Hai spesso uno strano sintomo? Attenzione a non sottovalutarlo, potresti avere una carenza da Vitamina B12. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come fare.

Vi sarà sicuramente capitato di avvertire dei formicolii provenienti da varie parti del corpo. Le cause possono essere molteplici, ma attenzione se il sintomo continua a persistere potrebbe trattarsi di una carenza da Vitamina B12. Il nostro corpo ha bisogno di tutti i nutrienti per stare bene, ecco perché non dovete mai sottovalutare questi campanelli d’allarme.

Come dicevamo il nostro organismo necessita di tutti i nutrienti per rimanere stabile e sano. Le vitamine di cui ha bisogno sono 13, queste hanno lo scopo di regolare le funzionalità del corpo.

Proprio per questo motivo, se anche una di esse venisse meno, potrebbe dare seri problemi al nostro organismo. Normalmente le vitamine possono essere ripristinate grazie ai nutrienti presenti nel cibo oppure sotto forma di integratori.

Oggi vi sveleremo come integrare la Vitamina B12 e come mai è così fondamentale per la nostra salute.

Vitamina B12: ti formicolano le mani? Potresti avere una carenza

La Vitamina B12 può essere rintegrata attraverso l’alimentazione, infatti carne, pesce, latte e uova forniscono il giusto apporto di nutrienti. Per questo motivo i soggetti più colpiti da questa carenza sono i vegani e i vegetariani.

Gli esperti consigliano di integrare all’interno del nostro corpo una dose complessiva di questa vitamina che si aggira intorno ai 2-2,4 mg. Se questa fosse al di sotto del valore indicato, potrebbero manifestarsi diversi sintomi.

Ecco quali sono:

Formicolio mani : questo è sicuramente il sintomo principale di questa carenza. Se persiste rivolgetevi immediatamente al vostro medico.

: questo è sicuramente il sintomo principale di questa carenza. Se persiste rivolgetevi immediatamente al vostro medico. Lingua gonfia : altro sintomo da non sottovalutare è la lingua infiammata.

: altro sintomo da non sottovalutare è la lingua infiammata. Difficoltà camminare : questa potrebbe manifestarsi in assenza della giusta dose di vitamina.

: questa potrebbe manifestarsi in assenza della giusta dose di vitamina. Difficoltà cognitive: se il nostro corpo non riceve delle dosi adeguate di questa vitamina potrebbero presentarsi diversi sintomi tra cui la perdita della memoria, depressione e irritabilità.

Conoscere il proprio organismo è sicuramente fondamentale per il benessere generale del nostro copro. Nel caso in cui uno di questi sintomi dovesse perdurare nel tempo, rivolgetevi immediatamente ad un esperto, solo in questo modo riuscirete a risolvere il problema.