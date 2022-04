La moglie di Federico Fashion Style ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo rapporto con il marito. Ma non solo.

Federico Fashion Style è una vera e propria star sia nel suo lavoro che nel mondo televisivo.

Infatti, oltre ad avere un programma tutto suo inerente alla sua professione, l’hair stylist, ha partecipato come concorrete nella scorsa edizione di Ballando con Le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci e che va in onda su Rai 1.

Adesso invece lo troviamo seduto accanto ad Antonella Elia e Soleil, come opinionista del programma condotto da Barbara D’Urso, La Pupa ed Il Secchione.

Da anni è fidanzato con Letizia Porcu, che pochi giorni fa ha rilasciato una sua intervista al settimanale Nuovo.

La donna, che aiuta il suo compagno con la gestione dei suoi saloni di bellezza, ha voluto rifarsi il seno. Infatti, dopo la nascita della piccola Sophie Maelle, che oggi ha 5 anni, e dopo averla allattata, il suo decolleté risultava svuotato.

Federico Fashion Style: la rivelazione della compagna Letizia Porcu

Per questo motivo ha preso la decisione di rifarsi il seno, per cercare di nuovo quella sensualità che aveva perso e l’operazione è avvenuta lo scorso febbraio.

In quell’occasione, oltre ad aver messo le protesi al seno è stata eliminata anche la pelle in eccesso.

Per qualche tempo dopo l’operazione, Letizia Porcu, come ha detto al settimanale, non ha potuto prendere in braccio la piccola e neanche dormire a pancia in sotto.

Ed ha anche aggiunto “Il terzo e quarto giorno dopo l’operazione ho toccato l’apice del dolore. Oggi per fortuna ho ripreso in mano la mia vita di sempre e i brutti momenti sono solo un lontano ricordo“.

Federico Fashion Style si è detto anche molto contento della scelta della sua compagna. Poche settimane fa, è stato lo stesso hair stylist a rivelare a Silvia Toffanin che loro avevano avuto problemi ad avere un figlio.

Quando, però, Letizia si è sottoposta alla fecondazione assistita, sono sorti alcuni problemi e il rischio di perdere l’amore della sua vita era alto.

Nonostante tutto, la voglia di diventare genitori era molto forte, che la stessa Porcu ha deciso di sottoporsi nuovamente alla fecondazione assistita e sono diventati genitori di Sophie Maelle.