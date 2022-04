Vediamo meglio insieme che cosa sta per accadere all’interno del grande magazzino di moda milanese super seguito.

Anche oggi, 13 aprile, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle Signore, dove le storie stanno diventando sempre più intrecciate l’una con l’altra e molto interessanti.

Abbiamo anche avuto modo di vedere un’alleanza particolare tra la Contessa Adelaide e Gemma per cercare di far tornare nuovamente Marco su i suoi passi, perchè la contessa non vuole nessuno scandalo in Villa.

Paradiso delle signore: Umberto è arrabbiatissimo con Flora

Iniziamo con il dire che il segreto che hanno Umberto e Flora deve rimanere assolutamente tale perchè da questo possono cambiare molte cose tra il Commendatore e la Contessa, e questo non sarebbe assolutamente un bene.

Umberto, riesce però a scoprire che Flora non ha rispettato il suo patto e per questo motivo si arrabbierà in modo molto particolare, perchè non doveva dire nulla a Ludovica, per paura di essere scoperti da Adelaide.

La ragazza, infatti si è confidata, forse, con la persona sbagliata, lei è il braccio destro della Contessa, ma forse questa volta per amicizia non dirà nulla alla donna? Non possiamo ancora saperlo, ma Umberto è molto arrabbiato.

Per quanto riguarda, invece Flavia e Fiorenza si sono alleate per cercare di allontanare Marcello da Ludovica, ed hanno ideato un piano veramente diabolico, ovvero Flavia sta facendo finta di essere malata.

La Brancia non deve dirlo a nessuno è un loro segreto, ma la contessina non riesce assolutamente a mantenere la cosa segreta con il suo amato Marcello, dicendogli anche che hanno bisogno di tanti soldi per le cure.

L’uomo, dopo queste parole, si sente assolutamente a disagio e non ha modo di poter aiutare la mamma della sua amata, forse l’interesse per Torrebruna vincerà solamente per curare la mamma?

Arriviamo poi alla sorpresa si Salvo per Anna che si è rivelata un enorme disastro, perchè il ragazzo ha perso l’anello che doveva consegnare, ed il fidanzamento in grande stile tradizionale stava per fallire.

Ma, fortunatamente ritrova il prezioso anello, e riesce a presentarsi davanti alla Imbriani con il suo pegno d’amore eterno, e per loro a breve ci sarà il grande giorno, finalmente dopo mille peripezie.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.