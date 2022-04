Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nuova puntata della nostra soap opera preferita.

Anche oggi, 13 aprile, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per la bella soap Turca, ovvero Brave and Beautiful, che è iniziata nuovamente da pochi giorni ma sta tenendo incollati tutti al piccolo schermo.

Sembra poi che sotto ci siano mille storie ancora più interessanti per quanto riguarda le due famiglie e quindi non ci dilunghiamo troppo ed andiamo a vedere che cosa sta accadendo a Cahide.

Brave and beautiful: Cahide ha un’amante?

Iniziamo con il dire che Hulya, ovviamente è molto arrabbiata perchè Cahide è arrivata per rovinare la sua ex amica e complice davanti a Korhan, la donna ha infatti deciso di confessare tutto il piano che aveva messo in piedi con la moglie.

Le due donne, infatti, insieme hanno fatto finta che lei fosse in dolce attesa anche se non era così, e che la Hulya avrebbe poi dato suo figlio a lei una volta nato, facendo pensare che era di Cahide.

Il Korlundag Junior è assolutamente senza parole per quello che la moglie ha messo in atto, e per dimostrare le sue parole, Hulya ha portato anche delle prove che non potevano essere in alcun modo contestate.

Ovviamente, quando Cahide ha provato a spiegare e a giustificarsi non è servito a nulla, e nemmeno la confessione che adesso è veramente in dolce attesa, perchè Korhan, giustamente molto arrabbiato le ha voltato le spalle.

Ma per il giovane i problemi non sembrano assolutamente finiti, dopo le parole della finta gravidanza ha anche ascoltato una conversazione tra Reyhan e Sirin, che parlano di alcuni incontri tra la moglie ed un’uomo.

Quindi Chiade ha anche avuto un’amante? E l’uomo in questione è Bulet! Ma fortunatamente, sembra che in questo caso, il ragazzo ha frainteso il tutto, o almeno così sembra.

L’ex amico di Hulya e l’ex fidanzato di Suhan si vedono in modo segrete non perchè hanno una relazione ma per un’altro motivo, ovvero sono due alleati, perchè Bulet ha scoperto il piano folle di Cahide, ovvero che aveva inventato la gravidanza solamente per far credere che era in dolce attesa del figlio della famiglia Korludang.

Insomma ci sono mille avvenimenti, uno più interessante e complicato dell’altro che ci aspettano ancora, quindi l’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.