Uomini e Donne: la dama scende in politica e stupisce tutti

Da corteggiatrice di Uomini e Donne a collaboratrice in ambito politico: la scelta dell’ex partecipante ha stupito tutti.

Abbiamo conosciuto Ursula Bennardo qualche anno fa, precisamente nel momento in cui la dama entrò negli studi di Uomini e Donne con l’intento di conquistare il cuore impossibile di Sossio Aruta. Nel corso del suo percorso, molti si ricredettero sulla donna originaria di Taranto: inizialmente venne criticata per la sua arroganza, ma successivamente apprezzata da Gianni Sperti per la sua forza – soprattutto in seguito alla partecipazione a Temptation Island Vip.

Superata la trasmissione delle tentazioni, Ursula e Sossio proseguirono la loro storia d’amore con qualche alto e basso, fino a diventare genitori della piccola Bianca. Ad oggi, nonostante la Bennardo abbia deciso di rimandare le nozze con l’ex cavaliere, i due appaiono più uniti che mai. Inoltre, a differenza di altri ex partecipanti, Ursula ha deciso di utilizzare la propria notorietà per scopi civili, utili per i cittadini di Taranto. L’ex dama proseguirà un importante percorso politico.

Ursula Bennardo, da Uomini e Donne alla politica di Taranto

Stiamo parlando di una donna che ha mostrato di avere forza e tenacia da vendere. Il suo percorso infatti è stato all’insegna della resilienza, non si è mai arresa di fronte al carattere impossibile di Sossio, mantenendo comunque la sua dignità di donna. A fronte di questo, la Bennardo ha deciso di lottare per motivi civili, molto più importanti. Affiancherà quindi il nuovo candidato Sindaco di Taranto, in modo da poter contribuire al risanamento della città.

La donna infatti – benché viva altrove – rimane originaria di Taranto e madre di quattro figli tarantini. Ursula è molto legata alla città natale ed è stanca di assistere passivamente al degrado e ai problemi economici relativi alla cura del suo luogo del cuore. Per questo motivo, ha deciso di approfittare della notorietà acquistata tramite il programma, per sponsorizzare la campagna di elezione del Sindaco Walter Musillo, esponente nel centro-destra.

“Vorrei poter rappresentare le famiglie, i giovani e i bambini della mia città e le loro esigenze” – sono state le parole di Ursula. Ovviamente, Sossio Aruta appare felice e soddisfatto di fronte al percorso intrapreso da sua moglie. Sicuramente, la testardaggine di Ursula daranno i suoi frutti nella lotta per il risanamento della città.