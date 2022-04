Manuel e Lulù cono in crisi? Ecco le parole di lei dopo i recenti rumors sui presunti problemi di coppia uscita dal GF Vip 6.

Sebbene non siano riusciti a vincere, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non solo sono stati tra i concorrenti più amati dello scorso Grande Fratello Vip 6, ma hanno trovato anche l’amore.

Il loro rapporto, all’interno della casa, si è evoluto sempre di più fino a diventare un amore solido; i fan li adorano e sperano possano davvero arrivare al matrimonio, anche se secondo qualcuno nell’ultimo periodo ci sarebbe stata una crisi. E’ stato davvero così? Le parole di Lulù fanno chiarezza.

Manuel e Lulù cono in crisi? Ecco le parole di lei: chiarezza sulla situazione

Essendo così amati e popolari, Manuel e Lulù finiscono spesso, come tante altre coppie del mondo dello spettacolo, al centro dell’attenzione dei media; di recente, qualcuno ha parlato di presunta crisi, vedendo una diminuzione della loro attività sui social.

In realtà però, niente di tutto questo è vero; a fare chiarezza ci ha infatti pensato la Selassié che, su Clubhouse ci ha tenuto a specificare che nulla di tutto ciò che è stato detto è vero.

“Non c’è nulla di cui preoccuparsi. Noi siamo tranquilli, leggere queste cose ci dà un sacco di ansia. Vogliamo vivere tranquilli e senza questi film che sembrano quelli della Signora in Giallo” spiega Lulù, che quindi smentisce categoricamente ogni crisi col suo Manuel.

Anzi, la Selassié ci tiene a tranquillizzare tutti quanti e promette “cose bellissime“ prossimamente, tando da annunciare anche che farà presto qualche shooting, “anche con Manuel“.

Insomma, per tutti quei fan che vogliono davvero bene alla coppia non c’è nulla di cui preoccuparsi; i due stanno bene insieme e continuano ad amarsi, così come fatto durante la lunga permanenza all’interno del reality show di Alfonso Signorini.

“Se avessimo qualcosa lo diremmo immediatamente. Speriamo che non accadrà mai. Lo speriamo per la nostra storia. State tranquilli. Facciamo le corna” conclude la princess, anche con un pizzico di ironia e scaramanzia.