Cellulare, questa abitudine lo rovina in modo velocissimo: ecco a cosa fare attenzione per salvaguardare il nostro smartphone.

Ormai, lo smartphone non soltanto ci permette di chiamare e messaggiare, ma anche di sbrigare tantissime altre pratiche, spesso anche per i servizi pubblici; per questo, pare proprio sia un oggetto indispensabile o che comunque agevola di molto la nostra vita.

C’è però una cattiva abitudine che lo porta a rovinarsi prima; ecco a cosa fare molta attenzione per salvaguardare il più possibile il nostro smartphone ed evitare vare riparazioni.

Cellulare, questa abitudine lo rovina in modo velocissimo: ecco a cosa stare attenti

Visto il costante utilizzo di app, la batteria dello smartphone è una delle componenti più stressate; col tempo, potrebbe anche arrivare a rovinarsi e costringerci dunque a sostituirla.

A chi non piace avere un telefono che duri almeno per tutta la giornata? Per evitare che la batteria si rovini, è bene stare attenti ad una cattiva abitudine che spesso molti di noi hanno, ovvero quella di caricare lo smartphone di notte.

Ormai, i telefoni di nuova generazione (specie se con cavo originale, che consigliamo sempre di adoperare) si caricano veramente in breve tempo; per questo, esporli alla carica notturna può portare ad un stress inutile per la batteria, attaccata alla corrente per tutte le ore notturne.

Lo stesso discorso si potrebbe fare per la carica completa: solitamente, la ricarica rallenta dopo l’80% e potrebbe dunque essere controproducente lasciarlo in carica in attesa del 100%.

Oltre a diverse attenzioni quando si carica il telefono, bisogna stare attenti anche a tenere lontano lo smartphone da fonti di calore, specie durante il periodo estivo; lasciare il telefono sotto il sole porterebbe ad un surriscaldamento della batteria, così come metterlo nel cruscotto o vicino al termosifone.

Con qualche piccola accortezza in più, possiamo evitare che la batteria dello smartphone si rovini prima del dovuto ed essere quindi obbligati a sostituirla risparmiando sia tempo a disposizione che anche soldi.