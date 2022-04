WhatsApp: attenzione al vocale, potrebbe essere una truffa

WhatsApp: nelle ultime ore circola una nuova truffa sull’applicazione, dovete fare molta attenzione se vi arriva questo messaggio vocale. Ecco di cosa si tratta e come proteggere i propri dati.

Se avete notato dei movimenti strani sul vostro smartphone, potrebbe essere in atto una truffa. Infatti qualche ora fa è iniziato a circolare su WhatsApp un messaggio vocale piuttosto particolare. Attenzione a ciò che fate, potrebbero rubarvi parecchi soldi e tutti i vostri dati personali.

Molte persone quando navigano sul web, tendono a cliccare link sconosciuti o aprire pagine altamente pericolose. Purtroppo chi cerca di truffare punta proprio sull’ingenuità dei più deboli, ecco perché dobbiamo rimanere sempre aggiornati su ciò che accade su internet per evitare di cadere in queste trappole.

La prima cosa da fare è imparare a riconoscere i segnali altamente rischiosi per noi e per i nostri conti in bancari. Ad esempio non fidatevi mai dei messaggi provenienti dai vostri conti, soprattutto se vi chiedono pin o dati di accesso, ricordatevi che la vostra banca non ve li chiederà mai. Se avete qualche sospetto contattate prima il servizio clienti, loro vi diranno esattamente se si tratta di una truffa oppure no.

Nelle ultime ore circola su WhatsApp un messaggio vocale altamente rischioso, scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Truffa WhatsApp: attenzione a questo messaggio vocale, potrebbero rubarvi tutti i vostri soldi

La prima cosa da precisare è che WhatsApp non è coinvolto assolutamente nella truffa, purtroppo degli hacker sono riusciti ad entrare nel server a prendere il controllo. Spesso questi mal intenzionati riescono a copiare la grafica e il sito dell’azienda, riuscendo a fregare moltissime persone. Ed è proprio quello che stanno facendo questi truffatori con WhatsApp.

Nel dettaglio, questi stanno mandando delle email in cui è presente un messaggio vocale di WhatsApp, se aperto potrebbe portare delle gravissime conseguenze all’utente.

Generalmente questa mail non viene mandata nello spam perché viene riconosciuta come sicura, in realtà è proprio il contrario. Al suo interno troverete un tasto con scritto play, se cliccato vi porterà in una pagina in cui vi viene chiesto di acconsentire ad una richiesta.

Nel momento in cui cliccate, oltre a sottoscrivere un abbonamento, riempirete il vostro cellulare o computer di virus che installerà automaticamente un malware. Questo oltre a rubarvi tutti i dati personali, vi prenderà anche diversi soldi nei vostri conti bancari.

Ricordate di fare sempre attenzione a ciò che cliccate. Voi cosa ne pensate?