Gambe: gli esercizi per averle perfette in pochissimo tempo

Ti piacerebbe avere delle gambe snelle e muscolose? Ecco gli esercizi da fare per ritornare in forma prima dell’estate. Scopriamo nel dettaglio come funziona e cosa fare.

Chi non vorrebbe avere delle gambe perfette? Da oggi è possibile realizzare questo sogno grazie ad alcuni esercizi mirati. Sappiamo che la prova costume è dietro l’angolo, quindi se vuoi farti trovare pronta devi assolutamente continuare a leggere questo articolo.

Sappiamo che non è facile prendersi cura del proprio corpo, ma nulla è impossibile, sicuramente la prima cosa da tenere a mente è la costanza e la determinazione. Se vogliamo qualcosa a tutti i costi, vedrete che è possibile ottenerla facendo dei sacrifici.

La prima cosa da cambiare sono sicuramente le cattive abitudini, tra le più comuni troviamo la sedentarietà e la cattiva alimentazione.

Provate a prendere l’abitudine di fare una camminata o di prendere la biciletta per recarvi in ufficio o a fare qualsiasi tipo di commissione.

Questo ti aiuterà a rassodare le cosce, tonificare i polpacci e sentirti più a tuo agio con quella gonna che volevi tanto indossare. Ma non è finita qui andiamo a scoprire quali sono gli altri esercizi da fare per tornare in forma.

Gambe perfette? ecco come averle con questi esercizi

Se vuoi avere delle gambe perfette devi assolutamente iniziare ad utilizzare la biciletta, questa è un toccasana per rafforzare i glutei, le cosce e i polpacci.

Ma se piove o non possiedi una bici puoi cercare di riprodurre questi movimenti comodamente da casa, ecco come:

Mettiti in posizione supina su una superficie piana, mantieni le spalle aderenti al tappetino. Fletti entrambe le gambe a 45 gradi. Inizia a pedalare proprio come se fossi su una bici.

Puoi decidere di rendere più facile l’allenamento afferrando qualcosa con le mani, come un tavolo molto pesante o un termosifone.

Ma non è finita qui, esistono anche altri esercizi che ti permetteranno di avere delle gambe da urlo, vediamo insieme quali sono i più utilizzati:

Posizionati con la schiena dritta, il petto aperto, le spalle morbide e rilassate, il mento alto e le mani sui fianchi.



Fai un passo in avanti con la gamba sinistra, poi porta i fianchi in basso fino a formare un angolo di 90 gradi con entrambe le gambe. La gamba sinistra con il ginocchio in alto, la destra con il ginocchio che sfiora terra.

Ripeti l’esercizio con l’altra gamba ed esegui due ripetizioni da 15 affondi per ciascuna gamba.

Dopo gli affondi, prosegui con una serie di squat, questi sono sicuramente uno degli esercizi fondamentali per avere dei glutei e delle gambe sode.