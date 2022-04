Hamburger di verdure : buonissimi light e velocissimi da fare

2 carote

1 zucchine

150 grammi patate

2 cucchiai di farina

1 uovo

sale, pepe, noce moscata ed olio extra vergine di oliva q.b

Iniziamo quindi con la preparazione vera e propria lavando le nostre patate e privandole della buccia, poi le facciamo a cubetti e le mettiamo a bollire in pentola una volta che l’acqua sarà calda.

Dobbiamo farle cuocere circa 15 minuti e poi una volta trascorso questo tempo, le scoliamo e poi le schiacciamo con l’aiuto di una forchetta formando una sorta di purea, adesso le mettiamo dentro ad una ciotola.

Versiamo anche il nostro uovo ed aggiustiamo di sale, e pepe, che possiamo anche omettere se ci sono bambini piccoli, ed amalgamiamo il tutto per bene, nel mentre accendiamo il nostro forno a 220 gradi.

Prendiamo quindi, la zucchina e la grattiamo con tutta la buccia, stessa cosa per quanto riguarda la carota, e mettiamo tutto dentro una padella con un goccio di olio, e lasciamo cuocere per pochissimo, circa 5 minuti.

Una volta passato questo tempo spengiamo ed aggiungiamo la farina e mescoliamo il nostro composto, insieme all precedente e formiamo delle piccole palline che schiacceremo un po’ con la mano a formare degli hamburger.

Mettiamole direttamente sulla teglia che abbiamo rivestito con la carta da forno, e lasciamo andare per circa una ventina di minuti prima di spengere, regoliamoci con la cottura in base a quando saranno dorate in superficie.

Ecco che la nostra cena è pronta, nel giro di pochissimo tempo, prima di servire aspettiamo qualche momento e facciamole intiepidire, possiamo accompagnare il tutto con un contorno di patate oppure anche del prosciutto cotto o crudo.

Andranno a ruba sia dai grandi che dai piccoli perchè sono veramente buonissime e come avete visto ci vuole veramente poco per prepararle e fidatevi non avanzeranno assolutamente perchè sono anche light, e se ne mangiamo una in più non succede nulla!