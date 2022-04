Una vita anticipazioni: Marcos perde il controllo di tutto

Arrivano le nuove anticipazioni di Una Vita: Mentre Marcos perde il controllo di tutto, Jacinto e Servante vanno in contro ad un fallimento.

Puntuali come sempre, anche oggi vi regaliamo le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita. La serie tv spagnola sta macinando successi nel nostro Paese, tanto vedere estesa la propria programmazione anche al sabato pomeriggio.

I telespettatori italiani e amanti della serie sono infatti in attesa per quello che sarà il classico episodio del sabato pomeriggio e non stanno più nella pelle. La prossima puntata, infatti, regalerà ancora una volta colpi di scena e grandi emozioni, grazie alle splendide interpretazioni dei protagonisti della Soap. Marcos, infatti, perde il controllo di tutto, mentre Jacinto e Servante vanno in contro ad un fallimento. Ecco, quindi, cosa succederà.

Anticipazioni Una Vita: Marcos perde il controllo

Arrivano ancora una volta le anticipazioni per la prossima puntata di Una Vita, in onda sabato 10 aprile 2022, su Canale 5. Secondo le trame arrivate dalla Spagna, Antonito provocherà una enorme polemica nel suo quartiere, mentre il gruppo di Libero, Jacinto e Servante si esibirà in una prima prova, che darà esito disastroso.

Antonito finalmente ricompare nel quartiere di Acacias. Dopo la sua scomparsa, la famiglia era preoccupatissima e ormai tutti iniziavano a temere il peggio. Proprio per questo il suo ritorno è acclamato da grande e gioia ed entusiasmo; tuttavia, tutti si accorgeranno del cambiamento radicale del giovane Palacios.

Il politico di talento è diventato infatti un fervido credente e questo lo porterà ad essere una persona completamente diversa. L’uomo, infatti, scriverà un articolo molto radicale che farà emergere numerose polemiche.

Intanto il gruppo di Jacinto e Servante si è esibito. Dopo aver fatto squadra, infatti, i due hanno messo su un duo musicale con l’intento di inglobare tutti gli aspiranti cantanti del famoso quartiere. Tuttavia, la prima esibizione non andrà come previsto e si rivelerà un vero e proprio disastro per la coppia di artisti esordienti.

Ma nell’episodio di sabato 10 aprile ci sarà spazio anche per la perfida Genoveva. La Salmeron, infatti, andrà da Marcos con l’intento di ricattarlo grazie ad un dossier contenente informazioni piuttosto scabrose nei confronti del Bacigalupe. La dark lady lancerà all’uomo un ultimatum di un giorno per decidere se vendere il 15% della sua società e non diffondere i suoi segreti.

Marcos, costretto dalle minacce, accetta, ma scopre subito di essere stato imbrogliato e smaschera il doppio giochi di Aurelio. Sarà a quel punto che Marcos perderà il controllo. Per sapere come andrà a finire, non resta che guardare quello che succederà durante la puntata di sabato 10 aprile 2022,alle 14:10, ovviamente su Canale 5.