Caduta dei capelli e dolore alle ossa: potresti avere queste malattie

Non bisogna sfociare nell’ipocondria, tuttavia occorre saper ascoltare il proprio corpo: cosa comporta dolore articolare e caduta dei capelli?

Prima di tutto, ci teniamo a sottolineare che ascoltare il proprio corpo è importante, ma bisogna comunque ridimensionare i segnali e i sintomi che percepiamo. Oggi in particolare parleremo della caduta dei capelli e del dolore alle ossa, sintomi che possono essere riconducibili semplicemente al cambio di stagione, crescita e sviluppo per gli adolescenti oppure semplicemente un uso improprio di spazzola e shampoo.

Parliamo infatti di sintomi molto comuni, i quali spesso non portano a cause gravi e non rappresentano segnali di patologie particolari. Tuttavia, se la perdita dei capelli vi porta a ritrovarvi in mano vere e proprie ciocche e il dolore alle ossa diventa un impedimento, allora forse sarebbe il caso di rivolgervi al vostro medico di base, in quanto potrebbe derivare dalle seguenti patologie.

Perdita dei capelli e dolore alle ossa: da cosa deriva?

Facendo riferimento alla patologia meno grave, la perdita di capelli e il dolore articolare potrebbe derivare dalla carenza di vitamina D, responsabile dell’integrazione del calcio nelle ossa e del rafforzamento di capelli e unghie. La vitamina D si sviluppa nel nostro corpo in seguito all’esposizione alla luce solare, ma può essere assunta anche grazie ad integratori specifici. Contattate il vostro medico di base per gli opportuni accertamenti.

Nei casi più gravi invece la perdita di capelli e il dolore articolare può essere riconducibile all’insorgere dell’alopecia, malattia attualmente molto digitata su Internet in seguito alla battuta infelice di Chris Rock ai danni di Jada Smith. Nonostante l’episodio iconico (e poco professionale) relativo agli Oscar 2022 , occasione in cui Will Smith ha deciso di tirare uno schiaffo al comico per difendere l’onore della moglie, l’evento ha permesso una maggiore informazione riguardo la malattia di cui Jada è affetta.

L’alopecia è una malattia psicosomatica, la quale in genere si presenta dopo un evento traumatico oppure in seguito ad un periodo particolarmente stressante. Sostanzialmente è la risposta del corpo ad un dolore profondo, che riguarda non solo la salute mentale del paziente, ma anche quella prettamente fisica. A fronte di questo, se notato una progressiva perdita di capelli, la formazione di vere e proprie chiazze e state vivendo un periodo di ansia e angoscia, recatevi immediatamente da un professionista.