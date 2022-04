Bevanda a base di mela e rosmarino: prova questo infuso pazzesco, i risultati sono sorprendenti. Scopriamo nel dettaglio come fare e quali sono tutti i benefici.

Sai cosa succede se fai sciogliere la mela e il rosmarino nell’acqua calda? Da non credere, le proprietà di questi due ingredienti sono pazzesche. Devi assolutamente provare questa tisana purificante, ecco come fare prepararla.

Hai mai sentito il dire detto “una mela al giorno toglie il medico di torno”, ecco non è affatto una diceria ma la verità. Oggi infatti vi sveleremo tutte le proprietà di questo frutto miracoloso.

La mela da moltissimi benefici a tutto il corpo, in primis ha una potentissima azione antiossidante ed è in grado di curare anche il nostro cervello, proteggendoci dalle malattie neurodegenerative. Insomma si tratta di un vero e proprio tocca sana per qualsiasi tipo di problema.

Ma a sorpresa di tutti oggi vi sveleremo un moto per potenziare questi benefici se uniti ad un altro misterioso ingrediente, ovvero il rosmarino. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Mela e rosmarino: ecco tutte le proprietà di questa bevanda

La mela ha moltissime proprietà benefiche per tutto il nostro corpo, questa infatti riesce a prendersi cura del nostro cuore e allo stesso tempo riesce a regolare tutto il sistema cardiovascolare.

Può aiutare anche a prevenire l’ipertensione, abbassare il colesterolo nel sangue e aiutare a perdere peso. Se proviamo ad unire le proprietà della mela con quelle del rosmarino, ne uscirà una bevanda spettacolare.

Infatti in pochi conoscono i benefici di questa pianta, che in realtà è a di poco miracolosa. Il rosmarino aiuta moltissimo a regolarizzare la digestione e ad eliminare i gas presenti nel corpo.

Ma scopriamo come realizzare una bevanda a base di rosmarino e mela, quello che ci servirà è:

Mezzo cucchiaio di foglie secche di rosmarino o un rametto di rosmarino fresco.

Una mela.

300 millilitri di acqua.

Ora passiamo alla preparazione:

La prima cosa da fare è lavare la mela e rimuovere tutti i semi, invece per quanto riguarda il rosmarino, se utilizzi quello fresco dovrai lavarlo.

Ora metti a bollire un pentolino sul fuoco e inserisce al suo interno la mela e il rosmarino, poi lascia in infusione il tutto per 5 minuti. Ora spegni il fuoco e dai raffreddare, quando il tè ha raggiunto una temperatura ideale, filtralo e mettilo all’interno di una tazza.

La tua bevanda purificante è pronta, ora non ti resta che assaggiarla.