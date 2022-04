I dottori mettono in guardia le donne che portano il perizoma? La notizia

L’allarme lanciato da alcuni dottori che mettono in guardia le donne che portano il perizoma sta facendo notizia. Ecco di cosa si tratta.

Indossare il perizoma potrebbe rappresentare un pericolo? Secondo alcuni medici esiste questa possibilità. È una notizia che sta facendo molto discutere e di cui se ne parla da giorni, ma di cosa si tratta nello specifico? Te ne parliamo in questo articolo.

Questo indumento è considerato molto comodo per coloro che non vogliono far vedere righe su vestiti, come pantaloni, piuttosto attillati. Considerato anche un indumento simbolo di sensualità, il perizoma adesso potrebbe essere visto anche come un possibile pericolo per la salute di chi lo indossa. Ecco cosa vuol dire.

Ecco cosa dicono i ricercatori

Secondo alcune ricerche, il perizoma potrebbe rappresentare un pericolo per la salute di chi lo indossa. Di certo è una notizia che ha fatto molto scalpore e che nessuno si aspettava, ma a quanto pare potrebbero nascondersi diversi problemi a causa della sua fisionomia e della sua particolarità.

A ribadirlo è la dottoressa Shieva Ghofrnay, ginecologa e ostetrica che, insieme alla dottoressa Jill Maura Rabin, ginecologa clinica e professoressa di salute delle donne presso l’Albert Einstein College of Medicine, hanno fatto alcune ricerche su questo curioso indumento.

Secondo le ricercatrici, infatti, indossare un perizoma potrebbe aumentare il rischio di infezioni delle vie urinarie, oltre alle infezioni vaginali. Soprattutto in coloro che sono predisposti a queste particolari patologie.

Sdoganati, invece, i falsi miti riguardo il fatto che questi indumenti causerebbero emorroidi; tuttavia, potrebbe accentuarle per via dei ripetuti sfregamenti sulle parti irritate.

La forma del perizoma (classicamente molto sottile) e il materiale da cui è costituito (il pizzo) potrebbero essere poco delicati per la zona del corpo interessata. Tutto ciò contribuirebbe a far emergere irritazioni e infiammazioni, incentivando la comparsa di infezioni.

A questo proposito, le due ricercatrici hanno evidenziato l’importanza dell’indossare la biancheria intima di cotone. Questo prodotto, infatti, permette alla nostra pelle di respirare senza fatica e, inoltre, evita l’accumulo di umidità che, nel caso dei materiali che costituiscono il perizoma, potrebbe portare alla proliferazione di batteri e, quindi, infezioni anche gravi.