Sbriciolata alla yogurt: la ricetta light ma golosissima

Vediamo insieme una buonissima ricetta che lascerà tutti senza parole perchè super light ma dal sapore incredibile.

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta che lascerà tutti i vostri commensali senza parole, perchè buonissima ma allo stesso tempo anche molto leggera, per via dei suoi ingredienti, e quindi potete mangiarne un pezzo in più senza problemi.

Questo è il dolce giusto per voi, ovvero una sbriciolata allo yogurt con gocce di cioccolato, che vi stupirà anche per la velocità con il quale potrete prepararla e per la semplicità dei suoi ingredienti.

Sbriciolata light: una bomba!

Non ci perdiamo in troppe parole e vediamo cosa ci occorre:

180 grammi di farina di avena già aromatizzata

125 ml di yogurt bianco greco

20 grammi di proteine in polvere alla vaniglia

5 grammi di lievito in polvere per fare i dolci

1 uovo intero

200 grammi di yogurt bianco greco

10 grammi di proteine in polvere alla vaniglia

10 grammi di gocce cioccolato extra fondente, minimo al 90%

Q.b. di cacao amaro in polvere

Iniziamo quindi con la nostra ricetta mettendo insieme il lievito, la farina di avena e le proteine in polvere, mi raccomando dovete passare tutto al setaccio, e poi amalgamare con un cucchiaio di legno.

In un’altro contenitore rompiamo l’uovo intero ed iniziamo a sbatterlo, o con una forchetta oppure con una frusta a mano ed uniamo poi il tutto insieme alle farine, adesso possiamo inserire lo yogurt bianco greco ed amalgamare il tutto prima con la forchetta e poi con le mani.

Adesso lasciamo il nostro panetto a riposare per circa 30 minuti nel nostro frigorifero, avvolto ovviamente dalla pellicola, passato questo tempo stendiamo con un mattarello e dividiamolo a metà e mettiamolo dento ad uno stampo con la cerniera dove abbiamo messo in precedenza della carta forno.

Prendiamo quindi un’altro contenitore e mettiamo delle gocce di cioccolato extra fondente, dello yogurt bianco e le proteine alla vaniglia, poi mettiamo pochissimo cacao in polvere ed amalgamiamo il tutto.

Stendiamo il nostro ripieno sulla base di pasta frolla e riempiamo e livelliamo il tutto, adesso facciamo cuocere per circa 30 minuti a 180 gradi, e facciamo come sempre la prova con uno stuzzicadente per vedere se è pronta altrimenti lasciamola qualche altro minuto.

Prima di servirla lasciamola raffreddare un pochino e poi togliamola dallo stampo, se vogliamo possiamo spolverare anche un po’ di cioccolato amaro prima di portarla in tavola, rimarrete senza parole per la sua incredibile bontà!