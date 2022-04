Alimentazione: per non ingrassare bisogna saper abbinare gli alimenti

Un segreto per non accumulare peso è imparare ad abbinare gli alimenti giusti, vediamo come e quali non combinate assieme.

Questo è il vero segreto per dimagrire e non ingrassare, imparare ad abbinare i giusti alimenti, ma bisogna saperlo fare e in modo giusto. Ci sono degli alimenti specifici che se abbinati possono creare degli squilibri nel nostro metabolismo e successiva conseguenza sul nostro peso.

L’abbinamento è importante non solo per la linea ma anche per la salute stessa, molti sono i benefici apportati al nostro organismo se combiniamo i giusti alimenti durante i pasti della giornata , tra i vari vantaggi ci sono la mancanza di acidità di stomaco, flautolenza e aerofagia. In merito a questo ultimo aspetti si consiglia di evitare di bere succhi di frutta durante i pasti.

Anche l’intestino ne gioverà con l’abbinamento degli alimenti giusti e sarà più attivo e protetto. Inoltre possiamo auspicare a un mantenimento della linea che desideriamo. Raggiungiamo velocemente e facilmente il peso forma. Si avrà più energia e meno sonnolenza.

Nello specifico quali sono gli alimenti.

Quali sono gli alimenti che dobbiamo evitare di abbinare

La regola principale è bere poca acqua durante i pasti dato che ci procura sensazione di gonfiore e annulla il beneficio dei succhi gastrici. Evitare di consumare la frutta alla fine di un pasto, dato che i suoi zuccheri fermentano nello stomaco, impedendo di avere una buona digestione.

Se abbiniamo carne, pesce insieme agli amidi si verifica un rallentamento della digestione e del metabolismo quindi evitare di fare questo abbinamento. Così come evitare di bere latte durante il pasto del pranzo insieme alla carne, una abitudine non sana che hanno soprattutto gli americani. Separare dagli altri alimenti sia l’anguria che il melone.

Se riusciamo a praticare queste sane abitudini riusciremo sicuramente a perdere peso e a essere in forma aiutando anche il metabolismo. Ovviamente si consiglia sempre di abbinare una sana attività fisica ogni giorno che ci aiuta a perdere peso o a mantenere il nostro regolare peso forma.