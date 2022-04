Camminata e non solo: ecco come riprendere a muoversi dopo l’inverno

Ti piacerebbe riprendere ad allenarti all’aria aperta? Ecco alcuni esercizi che ti aiuteranno a rimetterti in forma usufruendo di queste belle giornate di sole. Scopriamo insieme quali sono e come farli.

Manca sempre meno all’inizio dell’estate questo vuol dire che è arrivata l’ora di prepararsi alla prova costume. Con l’arrivo della primavera cosa c’è di meglio di un buon allenamento all’aria aperta? Oggi vi sveleremo 4 consigli per riprendere l’attività fisica all’aperto dopo questo lungo periodo di stop.

La primavera è finalmente arrivata e con le giornate più lunghe e questo clima piacevole torna anche la voglia di tornare a fare sport all’aperto. Del resto non manca molto alla prova costume, quindi è arrivato il momento di rimettersi in forma prima di tirare fuori i bikini.

In pochi sanno che fare attività fisica all’aperto stimola l’ormone della felicità, ovvero la serotonina.

Questo è in grado di influire sul benessere generale della persona, infatti fare sport, oltre a fare bene al corpo. è anche molto utile per la nostra mente. Solo in questo modo riusciremo a liberarci totalmente delle ansie e dello stress.

Ovviamente se non fate sport da molto tempo è necessario seguire dei piccoli accorgimenti, e non stiamo parlando solo dello stretching e della camminata di riscaldamento. Andiamo a scoprire i 4 consigli utili per rimettersi in forma.

Attività fisica all’aperto: ecco i 4 consigli da seguire prima di iniziare

Se volete riprendere a fare attività fisica dopo un lungo periodo di pausa, dovete assolutamente seguire questi consigli.

In molti per via dell’inverno e della pandemia hanno smesso di allenarsi, preferendo una vita più sedentaria. Proprio per questo motivo è fondamentale iniziare per gradi e con calma. Se iniziano a sforzare troppo il nostro corpo potremmo farci male e sentire parecchi dolori muscolari, vediamo insieme tutti i consigli.

Una delle cose più importanti prima di iniziare a fare sport è sicuramente cercare di non strafare, ovviamente sono necessarie costanza e determinazione, ma state attenti a non esagerare.

Il primo errore comune è proprio quello di sforzare troppo il nostro corpo dopo un periodo di stop, questo comporta strappi e crampi che a lungo andare possono compromettere il nostro fisico.

Ecco perché prima di iniziare è importante poi effettuare un riscaldamento giusto in base al lavoro che deve andare a fare. Per prima cosa prendetevi circa dieci minuti per lo stretching, ovvero torsioni e allungamenti.

Poi ricordatevi di utilizzare l’attrezzatura giusta, quindi controllate che le scarpe siano quelle adatte e che non siano usurate.

Infine, non concentratevi mai su un’unica e sola attività sportiva, sarebbe meglio diversificare, quindi cercate di allenare tutto il corpo e non solo alcune zone.

Ora non vi resta che iniziare il vostro allenamento, ovviamente cercate di seguire tutti questi consigli. Voi cosa ne pensate?