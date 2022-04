La Pupa e il Secchione Show, prossime puntate a rischio per il programma di Barbara D’Urso? Ecco il motivo, scatta l’allarme.

Nonostante la grande attesa mediatica creata da Mediaset per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, affidata alla regina dell’intrattenimento degli ultimi anni Barbara D’Urso, il programma non sta dando gli ascolti sperati.

Nemmeno la presenza di Soleil Sorge sembra attirare il pubblico, tanto che il programma ha avuto un netto calo d’ascolti; i problemi però non potrebbero finire qui, perché pare sia scattato l’allarme all’interno del reality, con le prossime puntate a rischio.

La Pupa e il Secchione, prossime puntate a rischio? Ecco il motivo

Problemi in arrivo per il programma secondo nuovi rumors; per questa edizione, lo show sembra davvero non essere fortunato. Stando a quanto riportato da TvBlog infatti, sembrerebbe essere scoppiato un focolaio COVID-19 all’interno della villa in cui si svolge il programma; la notizia non è stata confermata dalla produzione, ma pare ci sia diversi indizi.

Infatti, sempre stando a quanto riportato, sembra che l’ultima registrazione del programma sia stata posticipata a domenica 10 aprile, nella speranza che l’allarme rientri e la situazione si ristabilizzi; la quinta puntata del programma pare essere dunque a rischio, anche se la speranza di tutti è che i concorrenti siano bene e si possa proseguire con il programma.

Cosa succederà per la quinta puntata, prevista per martedì 12 aprile? Intanto, nella puntata più recente, la D’Urso ha avuto come ospite Alex Belli, un volto presentissimo in tv negli ultimi mesi.

Anche lui di ritorno dall’esperienza del Grande Fratello Vip come la sua ‘amica’ Soleil Sorge, Belli si è messo in mostra anche al programma di Italia 1, dove oltre ad aver ritrovato la Sorge ha anche avuto modo di confrontarsi con la sua ex, la modella Mila Suarez.

Durante la prova delle pupe, la Suarez non ha perso l’occasione per lanciarsi in un sensuale balletto e provocare il suo ex, che alla fine ha assegnato i punti alla coppia composta da Ilaria e Denis.