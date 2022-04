Amore: come capire se gli piaci senza che lo dica

Come capire se piaciamo alla persona che ci interessa con piccoli gesti e poche parole.

Ci sono situazioni facili da capire quando un uomo e una donna si piacciono. Basta poco, pochi gesti e tutto risulta semplice.

Ma ci sono anche delle situazioni meno facili, perché magari uno dei due è timido e pur essendo interessato o interessata all’altra persona non ha il coraggio di manifestare i suoi sentimenti. A questo punto bisogna incoraggiare la persona a non avere timori e a esprimere i sentimenti con facilità.

Sicuramente il linguaggio del corpo aiuta tantissimo a capire se c’è o meno interesse dall’altra parte, vediamo come.

I segni che indicano se piaciamo o meno all’altra persona

Se l‘uomo si tocca il naso con il un dito o il palmo della mano, il linguaggio del corpo ci dice che non è interessato alla donna. Anche incrociare le braccia sul petto o fare dei passi indietro sono il segno di un allontanamento rispetto all’altra persona. Anche il toccarsi la testa e strofinare i piedi a terra sono un segnale da non ignorare. Cosi come l’agitazione durante la conversazione non è indice di emozione ma solo di noia.

La risata è un aspetto molto importante durante la conversazione in una coppia. Se la risata di lui è rilassata e accompagnata a uno sguardo intenso vuol dire che l’uomo è attratto da quella donna. Al contrario se la risata è forzata e l’uomo tende a inarcare la schiena verso l’esterno e non verso la donna significa che non è interessato.

La posizione del corpo è anche un aspetto importante. Se l’uomo si posiziona con il petto in fuori, le spalle ben aperte vuol dire che c’è un’apertura nei confronti dell’altra persona. Al contrario se la postura tende a chiudersi e quindi a rannicchiarsi dimostra una chiusura.

La chiusura nei confronti dell’altra persona aumenta con un atteggiamento di difesa quando si chiudono le braccia e si tende a ingobbirsi. Se l’uomo è interessato alla donna fa il possibile per posizionarsi verso di lei in un atteggiamento di apertura permettendo anche di toccarla. Toccarsi le labbra con un dito, oppure l’orecchio o la barba sono gesti che indicano un interesse dell’uomo verso la donna.

Anche lo sguardo gioca un ruolo molto importante nella seduzione. Se l’uomo guarda intensamente negli occhi la donna allora vuol dire che c’è interesse, ma anche se guarda intensamente le nostre labbra. Poi quando l’attrazione diventa anche molto fisica, l’uomo si concentra molto anche sulla scollatura.

Ma accade che anche se l’uomo ci ascolta intensamente e ogni tanto abbassa lo sguardo con emozione, questo indica interesse verso la donna. Anche il movimento rapido delle mani si accompagna a questo gesto.

Ci sono anche uomini che hanno bisogno di essere incoraggiati da una donna, perché timidi e perché hanno bisogno di capire se il loro interesse è corrisposto. La donna attua gesti d‘incoraggiamento come il toccarsi i capelli o la collana, sono gesti che ogni tanto possono mostrare interesse della donna verso l’uomo e incoraggiarlo.

Il corpo non mente mai, proprio i nostri gesti esprimono più di mille parole e soprattutto nella legge dell’attrazione e linguaggio del corpo sono proprio lo sguardo, la risata, la postura a farci capire tante cose di noi e della persona per cui siamo attratti.