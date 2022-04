Bonus terme di 200 euro: ecco fino a quando si può chiedere e come

Ti piacerebbe usufruire del Bonus terme? Grazie a questa agevolazione avrai uno sconto di ben 200€ sui trattamenti benessere. Scopriamo nel dettaglio come e quando richiederlo.

A chi non piacerebbe una giornata di totale relax alle terme? Spesso però i costi per usufruire dei trattamenti benessere sono davvero molto alti. Ecco perché il Governo ha deciso di intervenire prolungando il periodo del Bonus terme fino al 30 giugno.

Purtroppo a causa della pandemia, molte persone non sono riuscite ad usufruire del bonus già prenotato precedentemente. Per questo motivo il Governo ha deciso di prolungare il periodo fino a fine giugno.

Ma di cosa si tratta? Ebbene, questa agevolazione consente di utilizzare 200€ a persona per usufruire dei servizi termali. Bisogna precisare che molti centri benessere non consentono di utilizzare in bonus come ingresso, ma bensì solo per massaggi e trattamenti benessere.

Questo è stato erogato sotto forma di fattura e possono utilizzare tutti i cittadini residenti in Italia che abbiano già compiuto la maggiore età.

Ma scopriamo come e quando poter utilizzare il voucher.

Bonus terme: ecco come utilizzare il voucher da 200€

Si tratta di una agevolazione partita già a 9 novembre 2021, che prevedeva l’erogazione di un voucher utilizzabile entro l’8 gennaio 2022. A causa dell’emergenza sanitaria in molti non sono ancora riusciti a beneficiarne, per questo motivo il Governo ha deciso di prolungare il periodo fino al 30 giugno.

Ricordiamo che questo Bonus ha un duplice scopo, da una parte i cittadini possono usufruire dei servizi termali a prezzi scontati e dall’altra parte i centri benessere possono riprendere un sospiro di sollievo, dopo il periodo di crisi economica dovuta alla pandemia.

Purtroppo inizialmente le cose non sono andate come si sperava, infatti con l’allungamento dello stato di emergenza e per via dei continui contagi, in molti non hanno ancora potuto usufruire dei voucher.

Ecco perché è stata avanzata la proposta di prolungare il periodo per poter usufruire del bonus terme. Questa volta la data fissata è il 30 giugno, cercate di prenotare il prima possibile per accaparrarvi il vostro posto.

