Ti piacerebbe ritornare in forma prima dell’inizio dell’estate? Prova questo allenamento da 1 minuto una volta al giorno. Sin da subito otterrai ottimi risultati, ecco come avere la pancia piatta e rafforza i muscoli del cuore.

Manca sempre meno alla prova costume, ora è arrivato il momento di dire addio alle vecchie abitudini per dedicarci al benessere del nostro corpo. Se anche tu vuoi perdere peso facilmente e velocemente devi assolutamente provare questo esercizio, scopriamo insieme di cosa si tratta e come si fa.

Con le temperature in aumento la prima cosa che ci viene in mente è dimagrire, ecco perché oggi vi sveleremo come eseguire un semplice allenamento che vi porterà via solo 1 minuto. Grazie a questo oltre a perdere peso, riuscirete ad avere sia la pancia piatta che a rafforzare l’apparato cardiaco.

La prima cosa da tenere a mente è che se si vuole perdere qualche kg è necessario iniziare a seguire un’alimentazione sana e nutriente, ma non solo, per ottenere buoni risultati è consigliato bere almeno 1 litro di acqua al giorno per depurarci dalle tossine.

Ora che avete bene in mente questi due step, è arrivato il momento di iniziare a tonificare il nostro corpo. Ecco perché oggi vi sveleremo un esercizio che vi cambierà totalmente la vita. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e come funziona.

Pancia piatta e cuore forte: ecco l’esercizio da fare

Per tornare in forma è necessario iniziare ad allenarsi quotidianamente, ovviamente non stiamo parlando di sessioni faticose e lunghe, oggi infatti vi sveleremo un semplice esercizio che vi aiuterà in poco tempo a perdere peso e a rafforza il cuore.

L’esercizio in questione viene chiamato hollow rock, per mantenere la posizione di un minuto, dovrai tenere in tensione tutto il copro, è faticoso ma si tratta di resistere per poco.

Come dicevamo l’hollow rock rafforza e migliora la stabilità del core, questo perché i muscoli impegnati nell’esercizio sono quelli dell’addome, questo può essere svolto sia dai professioni che dai principianti, infatti è adatto a tutti.

La prima cosa da fare è sdraiarsi a pancia in su, ora tieni i piedi uniti e leggermente sollevati da terra. Ora porta le braccia sopra la testa, in modo che i bicipiti siano vicino alle orecchie.

Contrai il busto e solleva le braccia e le gambe da terra allo stesso momento, ricorda però di tenere la colonna vertebrale ferma.

Mentre stai facendo questo esercizio, dondola delicatamente in avanti, intanto continua a tenere le braccia e gambe sospese dal pavimento. Ecco un video di prova:

Ricordati di non affaticare troppo il tuo corpo, soprattutto se sei stato fermo per tanto tempo, potresti andare in contro a lesioni e strappi muscolari.

Ora prova anche tu a realizzare questo esercizio, vedrai sin da subito dei netti miglioramenti. Voi cosa ne pensate?