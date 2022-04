Una vita anticipazioni: Miguel li scopre insieme

Le trame di Una vita diventano sempre più intriganti: tutti i nodi vengono al pettine, Miguel avrà la conferma riguardo le sue supposizioni.

Oggi – lunedì 4 aprile – potremo assistere alla messa in onda di una nuova puntata di Una vita, appuntamento fisso alle 14.25 su Canale 5. Nell’episodio di oggi, tutti i nodi verranno al pettine e vecchie questioni irrisolte incontreranno la verità celata per molto tempo. Protagonisti della puntata saranno l’avvenente Miguel e la talentuosa Belita, entrambi coinvolti in intrighi sentimentali e famigliari.

Durante i passati appuntamenti con la soap spagnola, abbiamo assistito ad un riavvicinamento tra Anabel e Aurelio. La giovane infatti aveva appreso l’innocenza dell’amato riguardo l’omicidio di Carlos, il cui colpevole era in realtà suo padre! In passato però, fu proprio il dubbio sui loro rapporti a far allontanare Miguel dalla sua promessa sposa. A proposito di questo, cosa succederà nella puntata di oggi? Scopriamolo insieme.

Una vita: anticipazioni 4 aprile

Abbiamo da poco conosciuto Ignacio, il nipote di Belita messo al mondo dalla sorella dell’artista, Candelaria. Il giovane ha dichiarato di essere giunto in paese per iscriversi alla Facoltà di Medicina, con l’obiettivo di diventare un grande chirurgo. Belita e sua sorella non si parlano da diverso tempo (la ragione non è ancora stata rivelata), per questo motivo la cantante si dice entusiasta di ospitare il figlio di Candelaria. Tuttavia, qualcosa non andrà come sperato.

Ignacio non è come sembra: il giovane ambizioso, determinato a completare gli studi ed intraprendere una carriera brillante, in realtà non esiste. José infatti continua a tenerlo d’occhio e nella puntata di oggi riuscirà a coglierlo in fragrante. Ignacio è semplicemente un modaiolo poco interessato agli studi, sembra però che Belita voglia dargli una seconda possibilità, con l’unica condizione che il giovane cambi effettivamente.

Nel frattempo, Anabel e Aurelio sono sempre più uniti. Una volta superata la tensione riguardo l’omicidio di Carlos, tra i due rimane solo amore e affetto. Tuttavia, Miguel – il quale ha sempre mantenuto la convinzione riguardo i tradimento dell’ex promessa sposa – riuscirà a coglierli sul fatto, fugando finalmente ogni dubbio sulla coppia. Cosa succederà a questo punto? Miguel bramerà vendetta? Per scoprirlo dovremo attendere la messa in onda, prevista per le 14.25 su Canale 5.