Addominali di ferro e glutei perfetti? Possiamo allenarci con solamente una sedia

Basta solo una sedia ed ecco che l’allenamento fai da te a casa per tonificare i glutei e avere degli addominali belli e sodi è pronto per tutti.

Non tutti hanno il tempo per andare in palestra e dedicarsi assiduamente all’esercizio fisico, ma in realtà basta poco e si possono fare degli esercizi anche a casa. Basta dedicare 15 minuti al giorno facendo due esercizi a corpo libero.

Oppure si può utilizzare un attrezzo molto semplice che tutti hanno nelle loro case ossia la sedia.

Vediamo nello specifico di cosa si tratta e come possiamo utilizzare questo oggetto di arredamento così comodo ma utile anche per la nostra forma fisica.

Gli esercizi con la sedia per glutei e addominali

Oltre a rassodare i glutei si rassodano anche gli addominali e il tutto utilizzando solo una sedia. Uno degli esercizi molto utili si chiama il mountain climber detto anche l’esercizio dello scalatore.

Per farlo bisogna mettersi davanti alla sedia ben salda a terra con i piedi divaricati quanto i fianchi, per farlo bisogna piegarsi e appoggiare la mani sulla sedia e allungare le gambe all’indietro. In questo modo appoggiamo solo la punta dei piedi a terra.

La schiena è bella dritta e bisogna rivolgere lo sguardo in avanti. Portare il ginocchio destro verso il braccio dello stesso lato poi ritornare alla posizione di partenza e ripetere l’esercizio nell’altro lato. Provare a farlo con maggiore velocità ogni volta in questo modo sia i glutei che gli addominali ne traggono un bel beneficio.

Per allenare le natiche si può praticare anche questo esercizio. Sdraiandosi a terra utilizzando un tappetino e posizionando le gambe sulla sedia, a questo punto si sollevano i glutei per qualche secondo sollevando anche le gambe.

Ritornare alla posizione di prima e ripetere l’esercizio, l’ideale è praticarlo per almeno dieci volte e possiamo anche utilizzare solo una gamba se vogliamo. Fondamentale è portare la gamba verso il petto e sollevare i glutei, poi ripetere l’esercizio anche con l’altra gamba