Il paradiso delle signore: Adelaide trema, sta succedendo

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per questo nuovissima appuntamento della nostra soap opera preferita.

Anche oggi, 4 aprile, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio per quanto riguarda Il Paradiso delle signore, ovvero la soap opera che si svolge nel notissimo magazzino di moda milanese.

In questo momento il ruolo quasi principale, è ricoperto da Dante che sta cercando di vendicarsi e di conquistare tutto quello che può, per il momento ha delle quote della società.

Ma sembra essere arrivato il momento della contessa Adelaide di scoprire qualcosa di molto particolare per quanto riguarda l’adorato cognato Umberto che le è sempre accanto ma forse non è più così.

Adelaide: è arrivato il momento della verità

Iniziamo con il dire che Umberto ha deciso di regalare alla bella Flora un paio di orecchini molto speciali e preziosi, perchè vorrebbe il suo perdono, ma la giovane è sempre più infatuata di lui.

La contessa ha capito che il loro rapporto è teso, e per questo motivo vuole capire bene che cosa sta succedendo, anche perchè nota proprio gli orecchini che porta, forse è stato proprio il cognato a farle questo regalo?

I sospetti che aveva, purtroppo sembrano essere confermati in pieno e questo rattrista la contessa, ma siamo sicuri che a breve qualcosa succederà e che la donna non resterà in un angolo.

Per quanto riguarda la coppia formata da Marco e Stefania, tra i due sembra esserci l’amore perchè dopo la cena molto imbarazzante, il caporedattore vuole mettere le cose in chiaro.

Tutti e due hanno capito che provano dei forti sentimenti, l’uno per l’altro e scatta un bacio molto appassionato, ma la bella Stefania, subito dopo sarà in un fortissimo imbarazzo, che cosa succederà, riuscirà a mantenere tutto segreto?

Per quanto riguarda Flora, sta iniziando a capire che non riesce a fare finta di niente con Adelaide, e per questo motivo decide di parlare con Ludovica, che le consiglia vivamente di lasciare la Villa Guarnieri.

Serena, nel mentre chiede alla mamma che rapporto c’è tra lei e Dante, proprio sotto gli occhi di Vittorio che si mostrerà molto geloso ed infastidito da questo, e decide di voler passare molto più tempo con la sua nipotina per evitare questi incontri.

Non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai 1 per vedere come si svilupperanno i vari intrecci!