Vediamo meglio insieme che cosa possiamo vedere in questi ultimi appuntamenti per quanto riguarda la nostra soap opera turca.

Anche oggi, 4 aprile, possiamo vedere un nuovo appuntamento di Love is in the air, dove si tratta degli ultimi.

Perchè, come sappiamo da mercoledì tornerà in onda l’altra serie turca, ovvero Brave and Beautiful.

Ma cerchiamo di scoprire che cosa ci attendere in questi appuntamenti, davvero al cardiopalma.

Burak manda in ospedale Melo, ma c’era un buon motivo

Iniziamo con il dire che Melo ha capito perfettamente che Burak non è l’uomo dei suoi sogni perchè per lei ci devono essere sempre le farfalle nello stomaco, e l’amore folle, mentre il suo compagno ha scelto lei solamente quando la sua amica Eda non era più libera.

Quindi decide di chiudere con lui perchè secondo lei è solamente un ripiego, e quindi chiede a Burak di vedersi al bar per parlare della loro relazione e di quello che sta succedendo.

Ma proprio in questo momento, Melo riceve una sorpresa assolutamente inaspettata che la lascerà senza parole, perchè Burak, che non è a conoscenza di quello che voleva fare, le vuole chiedere si sposarla.

Ha infatti nascosto l’anello di fidanzamento nel drink della sua fidanzata per farle una dolcissima sorpresa, ma dopo la chiacchierata che fanno insieme, Burak capisce i motivi che hanno portato Melo a questa decisione, ovvero di mettere la parola fine tra i due.

Ecco, quindi, che Melo finito il discorso beve tutto di un fiato il drink e senza accorgersene manda giù anche l’anello che il suo fidanzato aveva nascosto all’interno, e proprio in quel momento arriva Ayfer, che capisce cosa è successo e porta la ragazza in ospedale.

La donna è anche convinta di trovare Eda e Serkan, proprio lì, ma i due neo sposi sono dispersi in montagna, e alla bella paesaggista si sono anche rotte le acque, ecco quindi che il parto è imminente.

Il bel imprenditore ha portato la moglie in uno spazio aperto, vicino d un boschetto, dove si può stendere, dato che non sembra esserci tempo per i soccorsi, ecco quindi che ad aiutare la nascita del piccolo Alp ci sarà Serkan.

Non ci resta che attendere la puntata di domani per vedere come si svilupperanno gli ultimi intrecci della nostra soap opera che va in onda alle 16.55 su Canale 5.