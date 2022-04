Ilary Blasi: ecco come fa ad essere così snella e bella

Stasera andrà in onda la seconda puntata dell’Isola Dei Famosi, ma quello che tutti si chiedono è: come mai Ilary Blasi è così magra? Ecco la verità. Vediamo insieme di cosa si tratta.

La prima puntata dell’Isola Dei Famosi è stata un vero successo, anche quest’anno Ilary Blasi è al timone del programma, ma avete visto il suo fisico pazzesco? Intanto, molti fan si domandano come abbia fatto a diventare così magra. Vediamo le sue parole.

Ilary è sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico a casa, da ormai diversi anni è riuscita a conquistare il cuore di tutti grazie alla sua simpatia e sopratutto grazie alla sua professionalità.

Lunedì si è presentata in studio più bella che mai, il suo look ha lasciato tutti senza parole: tutina total black e pancia scoperta, per non parlare dell’acconciatura dei capelli, solo lei poteva osare in questo modo.

Ora i fan della showgirl si chiedono quale sia il suo segreto di bellezza e sopratutto come abbia fatto a perdere ancora peso. Vediamo cosa ha rivelato la nota conduttrice.

Isola Dei Famosi: Ilary Blasi bellissima e magrissima, ecco come ha perso peso

Ilary Blasi è tornata sul piccolo schermo come protagonista dell’Isola Dei Famosi, in molti hanno notato la sua forma strepitosa, effettivamente la conduttrice è apparsa anche più snella del solito.

La 40enne ha rilasciato da poco una lunga intervista a Chi, in cui ha rivelato l’emozione di ritornare in tv. Ma non solo, la showgirl ha anche spiegato quali sono i suoi segreti di bellezza e sopratutto come riesce a mantenersi in forma.

La Blasi ha confessato di aver perso ben 3 kg grazie ad una dieta drastica e sopratutto grazie ad un duro allentamento, la conduttrice ha anche spiegato di praticare molto yoga.

La Blasi nonostante tre gravidanze continua ad essere una delle donne più belle nel mondo dello spettacolo. A breve supererà la soglia dei 41 anni, ma la vecchiaia non è certo un suo problema, anzi con ogni anno che passa sembra ringiovanire.

Infine ha anche ammesso che per mantenersi in forma cammina tutti i giorni per 40 minuti sul tapis, insomma i risultati si vedono eccome.

Ora non ci resta che aspettare la puntata di stasera per scoprire cosa accadrà ai nuovi naufraghi. Voi cosa ne pensate, vi piace Ilary Blasi?