Capelli crespi: ecco come risolvere con pochissimi euro il problema

I tuoi capelli sono sempre crespi? Ecco il trucco per avere una chioma lucente, non preoccuparti, spenderai pochissimi euro e risolverai subito il tuo problema. Scopriamo cosa serve e come fare.

Sappiamo tutti quanto sia importante prendersi cura dei propri capelli, spesso non si ha tempo o voglia, ma con questo metodo non dovrai più fare fatica. Infatti oggi ti sveleremo un trucco per idratare la tua chioma che potrai fare tranquillamente da casa in pochi minuti.

Se vogliamo avere una chioma lucente e sana dobbiamo imparare a prenderci cura dei nostri capelli. Questi oltre ad aver bisogno di nutrimento, necessitano anche di idratazione, proprio per questo motivo spesso ci ritroviamo con i capelli crespi e disordinati.

Questa problematica spesso è dovuta anche all’ambiente in cui viviamo, non è un segreto che l’umidità sia una conseguenza del capello crespo e mal nutrito.

Ecco perché oggi vi sveleremo un rimedio casalingo che vi permetterà di avere dei capelli pazzeschi, finalmente potrete avare una chioma sana e senza spendere troppo.

Capelli crespi? Ecco come avere una chioma sana e lucente

Per fortuna esistono dei rimedi che ci consentono di riavere dei capelli sani e nutriti, quello che vi sveleremo oggi è un trucco casalingo che necessita solo di due ingredienti.

Si tratta di un impacco a base di gel di amido di mais o GAM, questo è spesso usato in cucina ma è anche un ottimo rimedio per i capelli crespi. Questo può essere accompagnato anche in combinazioni con altri nutrienti come ad esempio lo yogurt, l’avocado o l’olio di cocco.

Ma passiamo al lato pratico, quello di cui avrete bisogno é:

1 tazza d’acqua (circa 200 ml)

1 cucchiaio colmo di amido di mais

Andiamo a versare un cucchiaio di amido di mais nella tazza d’acqua e mescoliamo accuratamente fino a farlo sciogliere completamente. Ora trasferiamolo in un pentolino e accendiamo il fuoco a fiamma bassa. Continuiamo a girare fin quando non si creerà una sorta di gel bianco opaco.

Ora l’impacco è pronto, fatelo raffreddare e poi applicatelo sui capelli, ricordatevi di tenerlo in posa per almeno 30 minuti. Ora non vi resta che provare questo fantastico metodo casalingo, i vostri capelli vi ringrazieranno.