Verruche, ecco come eliminarle con un solo ingrediente: il rimedio naturale per combattere il fastidio sulla pelle.

Le verruche, piccole escrescenze della pelle, possono essere spesso fastidiose e, anche, non molto belle da vedere; può capitare di averci a che fare di tanto in tanto, ma per l’estetica non sono di certo il massimo.

In caso di problema continuo e persistente, è bene recarsi dal medico di fiducia o dal dermatologo specializzato, che saprà analizzare il vostro caso specifico; qui ci limitiamo a consigliare un rimedio del tutto naturale con cui trattare le verruche, nella speranza vadano via.

Le verruche solitamente spuntano nelle vicinanze del naso, oppure in altri punti dove c’è molto attrito e non solo; sicuramente tutti le abbiamo viste almeno una volta, ma in pochi probabilmente sanno che per curarle può essere molto utile, come riporta Dididonna, l’aceto di mele.

Questo ingrediente del tutto naturale, facilmente reperibile, può aiutarci a togliere la verruca ed essere una soluzione temporanea in vista di un controllo medico più approfondito; prima di agire con l’aceto, è bene pulire la verruca con acqua e sapone neutro.

Successivamente, lasciare un batuffolo di cotone di media grandezza leggermente per circa quindici minuti e poi, finito il tempo, ripetere l’operazione ma questa volta col cotone bagnato appunto con qualche goccia di aceto di mele.

Lasciati passare altri quindici minuti, rimuovere e lavare di nuovo la parte interessata. Ripetendo il processo per circa tre volte al giorno per un periodo di tempo più o meno di una settimana, si può far sì che la verruca si ‘secchi’, diventando più scura e creando una crosta che successivamente cade da sola.

Con un rimedio del tutto naturale come l’aceto di mele e con un po’ di pazienza e costanza, si può ovviare a un piccolo problema come può risultare la formazione delle verruche; in ogni caso, se il problema persiste, consultate sempre un medico che saprà darvi una diagnosi per il vostro caso.