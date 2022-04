U&D: finalmente la verità, ecco perchè Juan Luis ha lasciato il programma

Uomini e Donne, ecco perchè Juan Luis ha lasciato il programma: le motivazioni dietro all’addio al dating show dell’ex di Gemma Galgani.

Tra tono classico e over, il dating show di Maria De Filippi accoglie ogni anno tantissime persone in studio; è soprattutto per quest’ultimo che arrivano continuamente nuovi volti in studio, spesso per corteggiare dame o cavalieri già presenti nel parterre.

In molti, di questi tanti corteggiatori, si ricorderanno di Juan Luis, venuto appositamente in studio per cercare di conquistare Gemma Galgani, una delle storiche dame del programma; ma che fine ha fatto l’uomo? Perché ha lasciato il programma?

Uomini e Donne, ecco perché Juan Luis ha lasciato il programma

La presenza di Juan Luis a Uomini e Donne ha fatto sicuramente scalpore. Il cavaliere di origine venezuelana ha affrontato diverse difficoltà nella sua vita, ma una volta arrivato in studio per corteggiare Gemma Galgani ha sfoderato tutto il savoir faire, incantando la dama.

Tra i due non sono però mancati i problemi, con la Galgani che ha accusato più volte il cavaliere di essere venuto nel programma, e soprattutto di uscire con lei, solamente per acquisire popolarità.

Pronta a difendere Juan Luis Tina, che come oggi anche in passato non ha mai perso l’occasione per scagliarsi contro la dama torinese. I due non sono mai andati oltre il bacio e, conseguentemente, la frequentazione è naufragata; secondo alcuni, l’uomo aveva anche già una compagna fuori dal programma, e pare sia stato questo il motivo che ha spinto Juan Luis ad allontanarsi definitivamente da Uomini e Donne.

Ci sarà la possibilità di un ritorno, magari nel prossimo futuro, per lui? Intanto Gemma sta frequentando Franco, un altro che ha una grande e particolare personalità; la Galgani riuscirà a trovare l’amore, o anche la frequentazione con Franco finirà per lasciarla scottata?

Come abbiamo visto nelle recenti puntate, i problemi non sono mancati tra di loro, con Franco che tra l’altro è stato attaccato in studio su tutti i fronti; come finirà tra di loro? Juan Luis, di certo, ormai è solamente un ricordo per la dama torinese.