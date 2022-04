Pasta e ricotta: veloce e super economica ma con un dettaglio in più

Vediamo insieme una ricetta super veloce che vi permette di spendere anche pochissimo per la cena o per il pranzo.

Come sappiamo i pasti da preparare sono tanti, e molto spesso il tempo che abbiamo a disposizione è poco.

Oggi vi vogliamo mostrare una pasta tra le più veloci che ci sono, e soprattutto anche molto economica.

Ovviamente ha pochissimi ingredienti, ma noi possiamo aggiungere quello che più ci piace, o cambiare anche il modo di cottura.

Pasta e ricotta: veloce e buonissima

Iniziamo quindi con la lista della spesa:

400 grammi di fusilli

320 grammi di ricotta vaccina

70 grammi di parmigiano

70 grammi di panna fresca

sale, e pepe q.b

Iniziamo quindi con la preparazione vera e propria mettendo una pentola sul fuoco e facciamo cuocere la nostra pasta, lasciandola al dente.

Nel mentre ci occupiamo del condimento, quindi prendiamo la nostra ricotta e la setacciamo con l’aiuto di un colino per avere una consistenza liscia.

Poi aggiungiamo il parmigiano e la panna, e continuiamo a mescolare molto bene, se vogliamo possiamo aggiungere delle foglie di timo o basilico, e poi sale e pepe.

Adesso scoliamo la nostra pasta e lasciamo un po’ di acqua di cottura ci potrebbe servire, giriamo bene per far amalgamare il nostro sugo ed ecco che la nostra cena è pronta in tavola.

Possiamo variare mettendo il pecorino al posto del parmigiano oppure usare un’ottima ricotta di bufala, o al posto della panna mettere un po’ di latte.

E che cosa ne pensate se la mettete 10 minuti in forno in modo tale che si formi una squisita crosticina?

E’ possibile anche conservare la nostra pasta in frigorifero per due giorni in un contenitore ben chiuso.

Possiamo poi fare anche una versione più estiva mettendo il basilico ed aspettando che la nostra pasta si raffreddi mettendo anche la ricotta fredda e magari aggiungendo anche qualche pomodorino spaccato a metà bello succoso.

Come sempre vi abbiamo mostrato una ricetta velocissima con l’aggiunta di qualche idea che la può variare dalla classica versione, ma sempre facendo tutto in modo rapido e con pochi ingredienti che sicuramente abbiamo già in casa.

Continuate a seguirci per altre idee veloci buoni e che costano poco, e il momento dei pasti non avrà più segreti per noi!