Pasta al forno vegetariana: veloce e buonissima

Vediamo insieme come possiamo preparare un piatto unico veramente buonissimo ma pieno di verdure che ci fanno bene.

Come sappiamo preparare la cena, o il pranzo, spesso può diventare difficile, ma oggi noi vi veniamo in soccorso con un piatto che piace a tutti.

Dai grandi ai piccoli andranno pazzi per questa pasta al forno vegetariana, e poi è super veloce da fare.

Quindi anche se rientriamo all’ultimo minuto in casa possiamo assolutamente prepararla e mettere tutto in forno.

Pasta al forno vegetariana: una bomba!

Possiamo poi personalizzare la base che vi stiamo proponendo in mille modi, ovvero cambiando le verdure, oppure aggiungendo qualche pezzetto di formaggio oppure di salame o di prosciutto crudo.

Ma ecco cosa ci serve per una dose di 4 persone:

400 gr di pasta

400 gr di verdure surgelate o fresche

1 dose di besciamella light

5 cucchiai di parmigiano

300gr di mozzarella

olio extravergine d’oliva

basilico fresco

sale

Iniziamo con il procedimento vero e proprio, e vi diciamo anche che se volete potete preparare anche in casa la besciamella, ma se andiamo di fretta va bene quella comprata al supermercato.

Mettiamo su la pentola per la pasta e facciamola cuocere molto al dente perchè poi finirà la cottura al forno.

Passiamo quindi alle nostre verdure che abbiamo scelto, laviamole e facciamole andare in padella con un goccino di olio fino alla loro cottura.

Adesso, se la pasta è pronta possiamo scolarla e mettiamo la metà delle nostre verdure, l’olio, il parmigiano e due cucchiai di besciamella.

Poi mettiamo l’altra pasta e facciamo un’altro strato fino a terminare il tutto, dove metteremo besciamella, mozzarella ed un po’ di parmigiano per far fare la crosticina.

Mettiamo tutto in forno già caldo per 25 minuti a 180 gradi o fino a quando non è dorata la parte superiore.

Possiamo anche mettere il grill per altri 10 minuti in modo che venga il tutto più croccante, e la nostra cena, o pranzo sono pronti.

Come vi dicevamo possiamo aggiungere, speck, mortadella, salame, oppure aggiungere eddamer, o altri formaggi a nostra scelta, o anche delle uova in questo caso perderà un po’ del suo lato light.

Quindi a voi la scelta, la base è veramente molto veloce e facile, e tutti rimarranno senza parole per al bontà che servirete!