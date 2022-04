Luca Argentero: lo avete mai visto da ragazzo? Ancora più bello!

Luca Argentero, lo avete mai visto da giovane?E’ ancora più bello di oggi: l’attore con la sua bravura e il suo fascino ha conquistato tutti.

Luca Argentero non è di certo uno sconosciuto nel mondo della recitazione, anzi; nella sua lunghissima carriera, iniziata nei primi anni del ‘2000, ci sono tantissimi progetti di successo.

Di recente, l’attore torinese si è messo in mostra nella fiction di successo Doc – Nelle tue mani, dove veste i panni del protagonista Andrea Fanti; con la sua bravura e il suo fascino ha di nuovo conquistato tutti, ma ve lo ricordate da ‘giovane’? Eccolo.

Luca Argentero, lo avete mai visto da giovane? Ancora più bello: ecco l’amatissimo attore diversi anni fa

A 43 anni, Argentero è sicuramente nel pieno della sua carriera e della sua vita; il successo ottenuto nel medical drama Rai lo dimostra e ha portato tutti i riflettori puntati su di lui.

Specie le nuove generazioni però potrebbero non ricordarlo all’inizio della sua carriera, quando magari recitava in fiction come Carabinieri, La baronessa di Carini oppure in pellicole come A casa nostra e Saturno contro.

Ancor di più, in pochissimo hanno avuto modo di vedere l’attore torinese classe ’78 durante l’adolescenza; a soddisfare la nostra curiosità ci ha pensato direttamente Argentero, che su Instagram ha postato una foto che riporta tutti quanti direttamente nei suoi anni ’90.

Come si vede infatti, la foto mostra un attore giovanissimo, da teenager negli anni ’90; la stessa didascalia di Argentero esprime una certa nostalgia per quegli anni, da molti ricordati con affetto.

“Ah gli anni 90…” scrive l’attore, appunto, nella didascalia, con tanto di hashtag “#teenager”; inutile dire come il post sia stato prontamente riempito di like dai fan, davvero pazzi del loro Luca.

Tantissimi anche i complimenti per l’attore nei commenti, coi fan in visibilio davanti alla bellezza giovanile di Argentero; in molti ricordano anche con nostalgia gli anni ’90, evocando i bei ricordi del passato presenti nel loro cuore.

Anche se non è più un adolescente, Luca si sta vivendo pienamente anche questi anni e, mentre continua a portare sul piccolo schermo Andrea Fanti, è pronto a lanciarsi in altri progetti di successo.