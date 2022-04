Balconi spettacolari e questa pianta allontana anche le zanzare: i consigli per abbellire il nostro spazio esterno e non solo.

L’arrivo della primavera e delle belle giornate ci porta a curare con maggiore attenzione il nostro spazio esterno, che sia un bel giardino oppure un pratico e spazioso balcone.

Ma come fare per unire l’utile al dilettevole, e dunque rendere meraviglioso il nostro balcone pur comunque proteggendoci dalle zanzare e dagli sguardi indiscreti dei vicini? Ecco qualche consiglio.

Avere un balcone bello ed elegante permette sicuramente di rallegrarsi ancora di più con l’arrivo delle belle giornate; questo spazio esterno può infatti divenire fondamentale, un vero e proprio ‘plus’ a quelli interni.

Per abbellirlo, si può cominciare dal piantare in vaso, che sia a terra oppure su qualche fioriera, il geranio; questa meravigliosa pianta, oltre ad avere dei petali bellissimi, necessita davvero di poche cure ed è dunque molto facile da mantenere in un ambiente domestico.

Inoltre, proprio per unire al bello anche l’utile, questa pianta è un ottimo repellente naturale contro le zanzare; nella stagione estiva, questi insetti possono diventare un vero e proprio tormento e così, per evitare di ricorrere a prodotti chimici, questa pianta risulta davvero una preziosa alleata.

Contro le zanzare ci viene in soccorso anche la calendula, che emana un buon profumo naturale capace di allontanare gli insetti; se avete dei gatti, piantate poi anche dell’erba gatta, che ha la stessa funzione delle altre due.

Una rigogliosa vegetazione su vostro balcone permetterà inoltre al vostro spazio di essere protetto da sguardi indiscreti; perché allora non optare anche per delle piante rampicanti, da far crescere su eleganti supporti?

In questo caso, si può scegliere di piantare la passiflora, che nella bella stagione regala alla vista i meravigliosi fiori della passione; a seconda delle varie specie, possono essere di vari colori e creare una barriera splendida tra voi e i vostri vicini.