Colazione: ecco quanto è veramente importante

Il momento della prima colazione è molto importante, che sia salata o dolce, leggera o corposa ecco qual è il parere dei nutrizionisti.

La prima colazione è il momento più importante della giornata che non andrebbe mai saltato come spesso accade quando si va di fretta. Si è portati a prendere un caffè velocemente.

Secondo i nutrizionisti infatti è importante dedicare del tempo a questo momento importante che scandisce l’inizio della giornata e imparare a nutrire bene il nostro organismo per accumulare energia.

Un ruolo fondamentale della prima colazione è proprio il risveglio del metabolismo. Se facciamo attenzione a quello che mangiamo durante la prima colazione e alla quantità eviteremo d’ingerire una eccessiva quantità di cibo nel corso della giornata a causa proprio della sensazione di fame.

Perché la prima colazione è importante

Non tutti sanno che saltando la prima colazione si finisce per accumulare la sensazione della fame nel corso della giornata e quindi per sfamarci a ingerire alimenti grassi e ricchi di colesterolo.

I rischi sono in agguato sia per quanto riguarda le patologie cardiovascolari che l’obesità. Ecco perché è fondamentale mangiare in modo giusto durante la prima colazione evitando quella pericolosa sensazione di fame che ci fa fare danni e accumulare peso.

Ma come deve essere una corretta prima colazione ? Innanzitutto deve essere varia e ricca di vitamine, oligoelementi, fibre, proteine e carboidrati. Fondamentale è non mangiare di fretta ma dedicare del tempo necessario a ingerire gli alimenti e masticare bene.

Ma la colazione deve essere salata o dolce ? Leggera o abbondante ? Spesso ci poniamo questi quesiti. La risposta è molto semplice, sia la dolce che la salata sono accettate, a seconda del gusto che abbiamo.

La colazione dolce deve prevedere vari alimenti importanti e si sceglie tra latte, yogurt, cereali integrali, pane integrale. Poi frutti di stagione, frutta secca, marmellata, anche l’avena o il cioccolato fondente sono adatti.

Per la colazione salata invece si consiglia di assumere pomodori, ricotta, pane integrale. Anche avocado, salmone affumicato, humus di ceci, frutta fresca.

Che sia leggera o abbondante, dolce o salata la cosa fondamentale è imparare a bilanciare gli alimenti rispettando le loro proprietà, ma ricordate, non saltare mai la prima colazione perché è il motore per partire bene e sopportare la giornata.