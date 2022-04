Cellulare: gli errori che commettiamo tutti e lo rovinano velocemente

Si commettono degli errori che danneggiano il nostro cellulare e che deteriorano la batteria compromettendo il funzionamento del dispositivo.

Nel corso degli anni i cellulari hanno subito una vera e propria rivoluzione. Se pensiamo a come erano le loro dimensioni all’inizio della circolazione e se li osserviamo ora sono stati fatti passi da gigante nella tecnologia e nel funzionamento.

I nuovi dispositivi hanno molteplici funzioni e ci permettono di essere connessi in ogni modo e forma. Ma la batteria resta sempre un grande problema. Pur essendo di dimensioni ridotte e caricandosi subito le batterie non resistono fino alla fine della lunga giornata.

Sicuramente il vantaggio è possedere il caricabatteria senza fili che possiamo portare ovunque e che ci permette di non cercare disperatamente una presa elettrica per caricare il cellulare come accadeva in passato

Analizziamo insieme le cattive abitudini che abbiamo abitualmente riguardo alla batteria quando utilizziamo il nostro cellulare.

Imparare a utilizzare la batteria per un miglior funzionamento del cellulare

Per la salute della batteria e del cellulare stesso è sufficiente averlo carico tra il 20% e l’80%. Ma vediamo nello specifico i segreti per rendere più duratura la batteria.

Quando carichiamo il dispositivo evitare di farlo nella sua cover perché questo procura un surriscaldamento del cellulare e una dispersione della caricamento della batteria. Evitare di caricare il cellulare attraverso la porta USB del computer perché rallenta notevolmente il caricamento della batteria.

Evitare di caricare la batteria al 100% e lasciare sempre una piccola percentuale scarica e fare in modo di caricare la batteria più volte al giorno piuttosto che un’unica volta e intensamente.

Un’abitudine comune a tutti è caricare il cellulare durante tutta la notte. Questo è sbagliato, bisognerebbe spegnerlo o metterlo in modalità offline durante le ore notturne. Effettuare una ricarica tra il 20% e 80 % prima di fare questo in modo da essere certi che il nostro telefono non si scaricherà completamente durante la notte.

In generale, non lasciare mai completamente scarico il cellulare questo causerebbe un malfunzionamento della batteria in generale. Ecco perché la buona tecnica è caricare poco alla volta il dispositivo evitando che la batteria si azzeri.

Altro consiglio è di evitare di usare un cellulare appena acquistato, perché la batteria non è completamente carica. Si consiglia infatti di tenerlo in carica per alcune ore in modo da garantire una batteria carica e un cellulare nuovo e pronto all’uso.