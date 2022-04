Cannavacciuolo, ecco il futuro a Masterchef: le parole del rinomato chef e personaggio televisivo sul programma di cucina e non solo.

Antonino Cannavacciuolo è non soltanto uno degli chef più rinomati, ma anche uno dei più conosciuti; ormai da anni è un vero e proprio personaggio televisivo, col pubblico che lo ama moltissimo e ne apprezza i modi di fare e la genuina schiettezza.

Ma quale sarà il suo futuro a Masterchef, un programma a cui sicuramente ha dato tanto? A chiarirlo è lo stesso Cannavacciuolo, durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo programma.

Cannavacciuolo, ecco il futuro a Masterchef: le sue parole fanno chiarezza

Nell’ultimo periodo, si sono rincorse diverse voci che vedevano lo chef abbandonare Masterchef; visto l’affetto che provano per lui, tutti i fan si sono presto allarmati per questi rumor.

A fare chiarezza sul suo futuro al programma ci pensa direttamente Cannavacciuolo che, come riportato da Leggo, ha avuto modo di rispondere a queste voci durante la conferenza stampa di presentazione di Cucine da incubo, un suo nuovo programma.

“Sì l’ho letta anche io, ma avete capito malissimo… è una notizia scema. Non ho mai detto una cosa del genere… anzi ho firmato due anni di contratto“ le parole di Cannavacciuolo sui rumor a tranquillizzare tutti gli spettatori.

A quanto pare quindi, non soltanto lo chef non abbandonerà il programma, ma sembra che la collaborazione sia più solida che mai e destinare a durare nel tempo. Una notizia che fa piacere a tutti i fan, che potranno godersi con più tranquillità il ritorno di Antonino con Cucine da incubo, previsto per questo 3 aprile su Sky Uno e in streaming su Now TV.

“Cerco di rimetterli in pista poi se sei intelligente a capire, bene , sennò cambia mestiere” ha rivelato lo chef del suo compito nel programma, con la sua solita schiettezza; avremo sicuramente modo di vederne delle belle, con la certezza che Cannavacciuolo sarà ancora uno degli assoluti protagonisti anche di Masterchef.