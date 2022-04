Carlo Cracco, ecco il costo delle sue colombe artigianali: non potevano mancare i prodotti del noto chef anche in vista della Pasqua.

Per tantissime persone, i festeggiamenti di Pasqua e Pasquetta non consistono solamente in scampagnate con amici e parenti, ma anche nel regalarsi varie uova di cioccolato e nel gustare delle buonissime colombe.

Carlo Cracco, il noto chef e personaggio televisivo, ha deciso di realizzare per questa Pasqua 2022 la sua colomba personalizzata, mettendo in campo tutte le sue competenze; sapete quanto costa? Ecco il prezzo.

C’è sempre molta curiosità intorno alle attività lavorative dei vari chef pentastellati che si vedono in tv; oltre a gestire degli eleganti e rinomati ristoranti, i vari chef spesso realizzano dolci artigianali come pandori, panettoni e anche colombe pasquali.

Per questa Pasqua 2022, insieme al suo pastry chef Marco Predon, Cracco ha deciso di confezionare una prelibata e gustosa colomba artigianale, acquistabile sia nel suo ristorante (situato nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano), sia sull’apposito shop online dello chef; anche chi non è milanese ha dunque la possibilità di gustare questo buonissimo dolce.

Cracco ha dato grande spazio alla sua creatività e, oltre alla colomba classica, ne ha realizzate anche altre due versione. Andando con ordine, quella classica (preparata seguendo dunque la classica ricetta) pesa all’incirca 1 kg ed è acquistabile al prezzo di 46 euro.

Grazie alle due varianti invece, la situazione si fa sicuramente molto più appetitosa per tutti i golosi; le altre due colombe realizzate da Cracco sono infatti al pistacchio e al cioccolato.

La prima, realizzata con la ricetta classica, è ricoperta sopra da una glassa di cioccolato bianco e pistacchio, nonché farcita al suo interno con un pralinato al pistacchio; davvero imperdibile per gli amanti del pistacchio e per chi vuole provare un gusto nuovo.

La seconda invece ha una copertura realizzata col cioccolato, mentre al suo interno è farcita con arance e albicocche candite, ad arricchirne ancora di più il gusto. Entrambe le versioni ‘speciali’ sono disponibili al prezzo di 48 euro.