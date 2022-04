Verissimo anticipazioni: Ospiti impensabili da Silvia Toffanin

Verissimo anticipazioni puntate del 2 e 3 aprile: super ospiti e colpi di scena in arrivo nello studio di Silvia Toffanin. Ecco chi sono i vip e cosa dobbiamo aspettarci.

Silvia Toffanin è pronta ad accogliere nello studio di Verissimo alcuni ospiti d’eccezione, tra i tanti vedremo Belen Rodriguez, Tommaso Zorzi e Lorella Cuccarini. Non mancheranno di certo i gossip e i colpi di scena, scopriamo nel dettaglio tutte le anticipazioni sulla prossima puntata.

Gli appassionati di Verissimo non vedono l’ora di scoprire tutte le novità delle prossime puntate con Silvia Toffanin. Intanto sono già uscite le prime anticipazioni e quanto sembra saranno due appuntamenti eccezionali.

Nella puntata di saranno dei grandi ritorni, infatti rivedremo sul piccolo schermo, l’ex vincitore del Gf Vip ovvero Tommaso Zorzi, ancora molto amato dal pubblico a casa.

Ma non solo, per la puntata di domenica rivedremo anche Belen Rodriguez accompagnata da sua sorella Cecilia, le due parleranno della famiglia e soprattutto del fratello Jeremias e del padre Gustavo, ora naufraghi dell’Isola Dei Famosi.

Le novità non sono di certo finite qui tra i vari ospiti vedremo anche alcuni protagonisti di Amici. Siete curiosi di scoprire chi saranno? Vediamoli insieme.

Verissimo, anticipazioni puntate del 2 e 3 aprile

Si preannunciano due puntate spumeggianti per Verissimo, i due appuntamenti da non perdere andranno in onda come di consueto sabato 2 e domenica 3 aprile 2022. Tra i vari nomi d’eccezione che prenderanno posto nello show vedremo alcuni protagonisti della scuola Amici.

Tra cui Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, e gli ultimi eliminati Calma e Christian. Ma non solo, in studio anche due ex gieffine ovvero Miriana Trevisan con Manila Nazzaro. Proprio loro ripercorreranno con la conduttrice il percorso all’interno della casa più spiata d’Italia, sicuramente non mancheranno le emozioni e qualche colpo di scena.

I vip non sono di certo finiti qui nella puntata di domenica vedremo anche Filippo Magnini e Giorgia Palmas, Bianca Balti, Enrico Papi ed Emanuele Filiberto. Insomma, sicuramente ne vedremo delle belle, ora non vi resta che mettere la sveglia perché saranno due appuntamenti imperdibili.

Per scoprire cosa accadrà nelle due prossime puntate di Verissimo, non ci resta che aspettare sabato e domenica. Noi non vediamo l’ora e voi?