Che Dio ci aiuti 7, ecco il colpo di scena che tutti aspettavano: grandissime novità per l’amata fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci.

Dopo sei stagione, Che Dio ci aiuti è diventata un punto di riferimento per il palinsesto Rai; episodio dopo episodio, la serie ha conquistato il pubblico appassionandolo con le sue avvincenti trame.

Grande protagonista Elena Sofia Ricci, che ha saputo portare brio con la sua bravura al personaggio di suor Angela; la presenza dell’attrice però, per la settima stagione, è stata messa parecchio in dubbio per via di alcuni impegni dell’attrice. Ci sarà anche nei nuovi episodi?

Che Dio ci aiuti 7, ecco il colpo di scena che tutti aspettavano: grandi notizie

In vista della settima stagione, sono stati tantissimi i rumor che si sono rincorsi per i nuovi episodi; su tutti, la possibile assenza di Elena Sofia Ricci (per altri impegni lavorativi) in vista delle nuove trame.

Ovviamente, la possibile uscita di scena dell’attrice ha fatto subito intristire tutti quanti gli spettatori, che non sono ancora pronti a salutare il personaggio di suor Angelica. Ultime novità però sembrano portare buone notizie: Elena Sofia Ricci dovrebbe esserci!

Stando a quanto riportato da Bubinoblog, lo stesso Luca Bernabei (produttore e amministratore delegato Lux Vide) avrebbe confermato la presenza dell’attrice per la prossima stagione della fiction, tranquillizzando tutti quanti i fan.

A quanto sembra, sarebbe stato decisivo lo slittamento delle riprese della nuova stagione; in questo modo, sembra possibile che l’attrice riesca a districarsi tra tutti i suoi impegni lavorativi. Per Bernabei comunque, suor Angela ci sarà e sarà assoluta protagonista con una forte linea drammaturgica, centrale nella settima stagione.

Un’altra che farà gli straordinari sarà Francesca Chillemi, impegnata anche con le riprese di Viola come il mare, nuova fiction con Can Yaman; in Che Dio ci aiuti, l’attrice sarà sempre più protagonista nei panni di Azzurra, un personaggio che ha una crescita sorprendente stagione dopo stagione.

Vista questa nuova notizia, i fan sono sempre più entusiasti in vista della nuova stagione della fiction, anche se dovranno comunque aspettare ancora un po’ per vederla.